Huawei Mate 30 (PRO) con Kirin 990 il primo Benchmark (Geekbench)

Il chipset Kirin 990, molto probabilmente montato su un Huawei Mate 30 (Pro) è stato individuato nel database del Benchmark GeekBench: il risultato.

Un “misterioso” smartphone con sistema operativo Android 10 e chipset Kirin 990 è comparso proprio oggi nel database del Benchmark Geekbench con il seriale aziendale Huawei NLE-AL00.

Huawei Mate 30 o 30 Pro: primo Benchmark su Geekbench?

Secondo la maggior-parte degli esperti del settore si tratterebbe probabilmente del prossimo Huawei Mate 30 o della variante Mate 30 Pro, dato che entrambi sono molto vicini all’annuncio ufficiale.

Comunque non è detto che questo seriale mai visto prima fino ad oggi sia effettivamente un nuovo Mate 30: alcuni esperti hanno ipotizzato la presenza di un possibile Honor V30 che userà lo stesso chipset.

Sta di fatto che secondo GeekBench il dispositivo utilizza nativamente Android 10, ha 8GB di ram e monta l’ultimo chipset made in casa da Huawei.

Come punteggio, che ribadiamo è preliminare dato che si tratta di un prototipo, questo dispositivo ottiene 3842 punti in in modalità single-core e 11644 punti in modalità multi-core.

Sono punteggi molto allineati alla prestazioni di uno Snapdragon 855 o 855 Plus.

Sembra quindi che Huawei abbia almeno per la fine del 2019 colmato il gap prestazionale, almeno per la CPU (non sappiamo per la GPU), rispetto alle soluzione top di gamma di Qualcomm.

Per adesso però non ci resta che aspettare conferme o nuove informazioni al riguardo.

Fonte: Notizia