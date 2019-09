Huawei Mate 30 Pro è ufficiale con Android 10 ma senza il Play Store

Ufficializzati oggi in Cina gli Huawei Mate 30 Pro e Mate 30 con la nuova tripla fotocamere posteriore e il nuovo chipset Kirin 990: manca però il Play Store.

Nonostante la diatriba tra Google e Huawei non è ancora finita, l’azienda cinese oggi ha svelato nel proprio paese due nuovi smartphone con sistema operativo android: il Mate 30 e il Mate 30 Pro.

C’è da dire però che i due nuovi top di gamma non potranno al momento utilizzare il Google Play Store.

Huawei Mate 30 Pro: le principali caratteristiche hardware

Multimedialità: le fotocamere posteriori

Sicuramente il Mate 30 Pro è il dispositivo che più ha destato l’interesse dei presenti durante la presentazione, grazie ad un comparto fotografico rinnovato e decisamente potenziato.

Il telefono si presenta infatti con una tripla fotocamera posteriore composta da ben due sensori fotografici da 40MP, uno principale e uno grandangolare, e un terzo sensore da 8MP con funzioni da teleobiettivo.

Per i più tecnici, i due sensori da 40MP hanno grandezza pixel molto grande.

Quello principale ha grandezza 1 / 1,7 ” e un’apertura f /1,6, mentre quello grandangolare ha grandezza 1 / 1,54″ con proporzioni 3:2 e un obiettivo ultra ampio con apertura f /1,8.

Il teleobiettivo da 8MP ha uno Zoom ottico 3X (lunghezza focale da 80mm) e uno Zoom Ibrido-ottico fino a 5X.

Tutte e tre queste fotocamere godono della stabilizzazione ottica OIS e possono sfruttare il quarto sensore TOF 3D per eseguire il rendering del bokeh nei video.

L’Huawei Mate 30 Pro implementa una registrazione video molto interessante, con la possibilità di registrare video in formato Ultra HD 4K a 60 fps.

Alla stessa risoluzione (4k) si possono effettuare pure i video in time lapse sfruttando la tecnologia con colori HDR+.

Strabiliante la nuova registrazione dei video in Super Slow Motion alla risoluzione 720P: si possono registrare video a ben 7680fps.

Per le riprese in condizioni di scarsa luminosità, la camera può implementare un ISO fino a 52.000.

Fotocamera anteriore

Infine non potevamo segnalarvi la fotocamera anteriore per gli scatti selfie, che monta un sensore da 32MP che viene coadiuvata da un nuovo sensore 3D con scansione hardware.

Frontalmente c’è pure un sensore dedicato al riconoscimento dei gesti con le mani che sfrutta l’intelligenza artificiale tramite il chipset NPU.

L’NPU viene utilizzato anche per l’AI Auto-Rotate: quest’ultima tiene traccia dei movimenti della testa per decidere come orientare l’interfaccia utente invece utilizzare il classico accelerometro.

Display

Bello è sicuramente anche il Display curvo che Huawei chiama “Horizon Display”.

E’ un unità OLED da 6.53 pollici di diagonale con angoli ricurvi da 88 gradi e una risoluzione nativa 2400 x 1176 pixel.

Supporta pienamente la tecnologia HDR, la copertura completa della gamma colori DCI-P3, può essere attivato Always On Display e può essere abbinato al pennino M-Pen (che può rilevare 4.096 livelli di pressione).

Dato che il display è curvo, Huawei l’ha ottimizzato inserendo nei bordi alcuni tasti funzione, come quello del volume o dello scatto della fotocamera.

Ovviamente lo scanner per le impronte digitali è sotto il display.

Processore e memoria

L’Huawei Mate 30 Pro implementa il nuovo chipset Kirin 990 con processo produttivo EUV 7nm+, che presenta una potente GPU Mali-G76 MP16 con funzionalità GPU Turbo aggiornate.

All’interno della scocca è stata applicata una dissipazione a fili di grafene per mantenere sempre fresco il processore.

Del Kirin 990 esiste pure una versione compatibile con il 5G.

Lato memoria, il modello base ha 8GB di ram e fino a 256GB di memoria interna (taglio 128 o 256GB); è presente pure lo slot per schede NM che può ampliare la memoria con altri 256GB.

Batteria e ricarica

E’ stata implementata una batteria interna da 4500 mAh che può essere ricaricata tramite cavo alla velocità massima di 40W, mentre la ricarica wireless si può spingere fino a 27W.

Software, prezzo e altri dettagli.

Il Mate 30 Pro ha una scocca certificata IP68 (resistente all’acqua) e sarà disponibile nelle colorazioni Black, Space Silver, Cosmic Purple, Emerald Green e in due colori speciali Orange e Forest Green.

Come sistema operativo troviamo come già detto Android 10 con interfaccia personalizzata EMUI 10 ma non ci sarà il Google Play Store che viene sostituito dal Huawei Mobile Services.

La commercializzazione in Cina inizierà a partire dal 28 settembre 2019 mentre in Europa lo smartphone arriverà a metà ottobre 2018

I prezzi saranno a partire da 1100 euro per la versione 4G con 8GB di ram 256GB di rom e 1200 euro per la versione 5G con la stessa configurazione di memoria.