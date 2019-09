Huawei Mate 30 Pro: ecco la data ufficiale in Europa

Il successore del Mate 20 Pro, l’Huawei Mate 30 Pro ha finalmente una data ufficiale di lancio: ecco i dettagli al riguardo per i più curiosi.

Ormai sono diverse settimane che dalla Cina arrivano dettagli e informazioni sul prossimo top di gamma di Huawei, che sulla carta sarà presentato entro la fine di settembre di quest’anno.

Oggi abbiamo le prime conferme ufficiale che l’Huawei Mate 30 Pro verrà ufficializzato in Europa in un evento che si terrà in Germania, a Monaco, in data 19 settembre 2019.

Nel video-manifesto pubblicitario dell’azienda cinese si mette in evidenzia un cerchio: questo dovrebbe essere il form-factor del modulo nel quale saranno posizionati i sensori fotografici sulla scocca posteriore.

Questo video pubblicitario di fatto conferma i rumors precedenti sul design dei prossimi Huawei Mate 30 Pro e Mate 30.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We’re going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019