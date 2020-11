Huawei Mate 30 Pro si aggiorna alla EMUI 11 basata su Android 10

Huawei Mate 30 Pro sta ricevendo a livello internazionale l’aggiornamento all’interfaccia EMUI 11 basata sul sistema operativo Android 10: ecco i dettagli.

Molto probabilmente la EMUI 11 sarà l’ultima interfaccia grafica sviluppata da Huawei per il sistema operativo Android, interfaccia che ha fatto il suo debutto con i Mate 40.

Huawei Mate 30 Pro sta ricevendo l’aggiornamento alla EMUI 11 basata su Android 10: i dettagli

Oggi abbiamo la conferma che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare tale aggiornamento per i suoi dispositivi ex top di gamma Mate 30 Pro.

Più nello specifico si sta diffondendo il nuovo firmware seriale/build 11.0.0.145 (C00E145R5P11) tramite la classica modalità OTA (over the air) che ha un peso di ben 3.18GB.

Con quest’aggiornamento vi ricordo che non saranno ancora disponibili le applicazioni e i servizi Google, dato che il Ban USA è ancora attivo.

Nel caso in cui possediate un Huawei Mate 30 Pro ma non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamento.

Ricevuta la notifica di aggiornamento, considerata la grandezza e l’importanza del nuovo software, vi consigliamo di seguire questi due step:

Effettuare un backup completo di tutti i dati che sono stati salvati sullo smartphone; Liberare spazio sulla memoria interna (5-6GB liberi bastano). Iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Quali sono le principali novità che Huawei ha introdotto sui propri smartphone con la nuova interfaccia EMUI 11?

Se non conoscete le novità in dettagli, potete fare riferimento al nostro precedente articolo.

Vi ricordo che il Mate 30 Pro non è l’unico dispositivo che sarà aggiornato alle EMUI 11: questa è la lista ufficiale dei dispositivi aggiornabili con relativa road-map.