Huawei Mate 30 Pro Spot: Tutto pronto per la presentazione

Huawei ha condiviso in anteprima uno spot teaser del prossimo Huawei Mate 30 Pro, sembra dunque tutto pronto per la presentazione ufficiale che si terrà in Germania il 19 Settembre.

L’azienda è prossima a presentare il dispositivo in due varianti delle quali si sà già tutto, le caratteristiche hardware e le caratteristiche estetiche trapelate sono accompagnate da una serie di immagini che non lasciano segreti sulla linea

Recentemente è stato divulgato un render strutturato sulle caratteristiche trapelate dai rumors che mostra un Huawei Mate 30 Pro con il display dai bordi arrotondati, molto simile al display del Note 9 adottato da Samsung.

Sempre per quanto riguarda il display di tipo AMOLED, è stata introdotta una tacca superiore rettangolare molto fine per l’alloggiamento dei componenti quali fotocamera selfie e speaker, mentre nella nella facciata posteriore è previsto un modulo per l’alloggiamento della fotocamera a forma circolare con a lato il flash LED.

Le fotocamere saranno composte da due sensori da 40 MP, un teleobiettivo da 8 MP e un sensore 3D ToF che andranno a comporre un disegno sul retro che non segue il trend mostrato dagli ultimi dispositivi, quali iPhone 11 e Pixel 4, che hanno scelto un design squadrato per posizionare i loro sensori.

Per molti il design delle fotocamere disposte in modo circolare potrebbe vagamente ricordare il logo di una precedente versione del sistema operativo di Google, Android Oreo.

Il Huawei Mate 30 Pro è dotato dal caratteristico e performante chipset Kirin 990 e verrà fornito in due varianti con memoria RAM da 8 GB o 12 GB con un massimo di 512 GB di storage interno.



La linea, che comprende anche un edizione speciale Porsche Design presentata nell’immagine sopra, ha già ottenuto la certificazione IP68 che gli conferisce resistenza all’acqua e alla polvere e verra commercializzata con a bordo Android 10 e l’EMUI 10.

Lo spot condiviso dall’azienda, che potete vedere cliccando qui, mostra due giocatori di ping pong che dirigono la partita giocando con la pallina sul bordo del tavolo, questo probabilmente è un riferimento ai nuovi comandi laterali posizionati a bordo del display del top di gamma Huawei Mate 30 Pro