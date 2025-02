Huawei Mate X lo smartphone tri-fold arriva a livello globale

Il primo smartphone pieghevole Tri-fold, Huawei Mate X, uscirà dal mercato cinese e sarà proposto anche a livello globale: ecco quello che sappiamo al momento.

Chi segue il mondo degli smartphone sa benissimo che Huawei Mate X ha stupito molto il settore grazie al suo triplo display pieghevole e per il fatto di essere molto sottile da aperto con un display di quasi 10 pollici di diagonale.

Oggi è arrivata la conferma che il telefono avrà anche una commercializzazione globale a breve.

Huawei Mate X il tri-fold sarà commercializzato al di fuori della Cina: la presunta data

Dopo il lancio dello smartphone a settembre 2024 per il mercato cinese, oggi Huawei ha affermato tramite un comunicato ufficiale che il Mate X sarà commercializzato a livello globale entro la fine di febbraio 2025.

Non c’è ancora una data esatta, ma sappiamo che l’azienda cinese ospiterà un evento chiamato “Innovative Product Launch” in data 18 febbraio 2025.

L’evento sarà organizzato a Kuala Lumpur, in Malesia, e molto probabilmente sarà dedicato per la presentazione dell’Huawei Mate X internazionale.

Sfortunatamente la società asiatica non ha svelato altri dettagli, e per questo non sappiamo quale sarà il prezzo di riferimento a livello globale dello smartphone tri fold.

Oltre a questo non sappiamo se la commercializzazione globale sarà limitata ad un numero ristretto di paesi, e quindi non sappiamo se arriverà anche in Italia.

Per questo non ci resta che aspettare il prossimo evento per conoscere tutti i dettagli in merito.

Fonte: Via X (Twitter)

