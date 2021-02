Huawei Mate X2: lo smartphone pieghevole arriverà il 22 febbraio 2021

Huawei Mate X2 il nuovo smartphone pieghevole dell’azienda cinese ha la sua data ufficiale di lancio: il 22 febbraio 2021; arriverà anche in Europa?

Gli smartphone pieghevoli sono stati i dispositivi più innovativi del 2020, e per il 2021 ci si aspetta che i produttori di smartphone ne lancino di nuovi e forse di più economici.

Oggi abbiamo la conferma ufficiale da parte di Huawei che il suo prossimo smartphone pieghevole sarà lanciato ufficialmente il 22 febbraio 2021 in un evento mediatico per la Cina.

Stiamo parlando del Mate X2.

Huawei Mate X2 sarà annunciato il 22 febbraio 2021: alcuni dettagli tecnici (rumors)

L’Huawei Mate X2 utilizzerà un nuovo display pieghevole, che si piegherà questa volta verso l’interno, e che dovrebbe avere una grandezza di circa 8 pollici di diagonale con risoluzione 2480 x 2222 pixel e frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Dato che il display pieghevole si piegherà verso l’interno, il Mate X2 utilizzerà un secondo display esterno come il Galaxy Z Fold 2.

Il secondo display esterno dovrebbe avere una grandezza di 6.45 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento a 90Hz.

Entrambi i display, normale e pieghevole, saranno forniti direttamente da Samsung e BOE.

All’interno, il Mate X2 monterà il nuovo chipset Kirin 9900 sviluppato con processo produttivo a 5nm.

Come batteria rumors indicano un unità da 4400 mAh che supporterebbe la ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 66W.

A livello di sistema operativo troveremo Android 10 con personalizzazione EMUI.

Sfortunatamente su questo dispositivi rimangono ancora dei dubbi sulla sua commercializzazione in Europa.

Per prima cosa non ci saranno ancora i servizi Google, e in secondo luogo sarà sicuramente un dispositivo molto costoso.

Bisognerà vedere se Huawei proverà la vendita di questo smartphone pieghevole anche nel nostro paese, ma non è detto che lo faccia dato che di recente gli Huawei Mate 40, gli ultimi top di gamma, non godono di buone vendite in Europa.