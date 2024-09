Huawei Mate XT è lo smartphone pieghevole Tri-Fold: il design

Mostrato in un video pubblicitario in anteprima e in un immagine ufficiale il nuovo smartphone pieghevole Tri-Fold Huawei Mate XT: ecco il suo design definitivo.

Sappiamo che Huawei in data 10 settembre 2024 in Cina presenterà al grande pubblico il primo smartphone con tripla piegatura al mondo che prenderà il nome di Mate XT.

In anticipo sui tempi grazie ad un video pubblicitario possiamo scoprire il suo design in parte

Ebbene l’Huawei Mate XT ha già fatto la sua comparsa sul sito ufficiale dell’azienda cinese (in Cina) evidenziando alcuni dettagli del design e le versioni di memoria disponibili all’acquisto.

Il design mostra uno smartphone che si può piegare in tre parti (la forma di Z) con quindi due cerniere che uniscono tra parti del display interno.

L’immagine ufficiale mostra il telefono nella colorazione rossa, come il video pubblicitario ufficiale, e non sappiamo se ci saranno altre varianti di colore.

Da quello dichiarato sul sito ufficiale, il Mate XT avrà due configurazioni di memoria disponibili: 16 GB di ram e 512 GB memoria interna o 16 GB di ram e 1 TB di memoria interna.

Molto probabilmente la memoria del dispositivo non sarà espandibile con microSD.

Sappiamo che l’Huawei Mate XT sarà svelato il 10 settembre 2024 e pare che la prevendita in Cina durerà fino al 19 settembre 2024, probabilmente con qualche sconto o regalo da parte dell’azienda.

Sfortunatamente il Mate XT non arriverà in Europa: sembra che Huawei lo limiterà solo al mercato interno e non vedrà mai la luce una versione globale del telefono.

Non ci resta che aspettare ancora pochi giorni per conoscere tutto sul nuovo prodotto.

Fonte: Via

