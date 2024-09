Huawei mostrerà il primo smartphone pieghevole tri-fold: la data ufficiale

Huawei ha ufficializzato la data nella quale mostrerà al grande pubblico, in Cina, il primo smartphone pieghevole tri-fold: ecco quello che sappiamo al momento.

Da un po’ di tempo si vociferava che Huawei stesse lavorando ad un nuovo smartphone pieghevole con una caratteristica unica: è pieghevole in tre lati diversi e non solo due come gli attuali smartphone presenti sul mercato.

Ecco quando sarà mostrato al grande pubblico.

Lo smartphone pieghevole Tri-Fold di Huawei ha una data ufficiale: il comunicato

Ebbene Huawei presenterà il primo smartphone pieghevole a tripla piegatura in data 10 settembre 2024 durante un grande evento mediatico che si terrà in Cina.

Non si sa ancora se il dispositivo sarà effettivamente commercializzato o se sarà solamente un prototipo da mostrare al pubblico.

In passato alcune immagini del presunto prototipo erano state scattate insieme a Richard Yu l’attuale CEO dell’azienda cinese.

L’immagine mostra il dispositivo tri-folding di Huawei con un foro centrale per la fotocamera selfie sulla sinistra.

Inoltre c’è da notare che il dispositivo ha anche due pieghe sul display interno a causa di due cerniere che permettono la tripla piegatura (a differenza degli attuali smartphone pieghevoli che hanno una sola cerniera).

La tripla piegatura permetterebbe allo smartphone di avere un display interno più grande, che sulla carta secondo rumors per questo Tri-Fold di Huawei dovrebbe essere intorno ai 10 pollici.

Il resto delle caratteristiche sono al momento sconosciute.

Huawei infatti è riuscita a tenere segreto il nuovo rivoluzionario dispositivo e sappiamo solo con quasi certezza che avrà una piega a Z.

Non ci resta quindi che aspettare l’evento che si terrà il 10 settembre 2024 per capire meglio il futuro di questo dispositivo.

Vi ricordo comunque che anche Xiaomi pare stia lavorando al suo Tri-Fold, anche se arriverà solo nel 2025.

