Huawei P Smart Pro 2019 arriva in Europa: è Huawei Y9s rinominato

Ufficializzato in Europa l’Huawei P Smart Pro 2019: non è altro che l’Huawe Y9s presentato in Cina tempo fa con un nuovo nome commerciale per il vecchio continente.

Oggi Huawei ha annunciato l’iniziale commercializzazione in Europa di uno smartphone che è stato presentato a inizio novembre 2019 in Cina.

Lo smartphone presentato in Cina era l’Huawei Y9S, che in Europa prende il nome di Huawei P Smart Pro 2019.

Huawei P Smart Pro 2019: prezzo e caratteristiche principali

Al momento sappiamo che lo smartphone in questione ha iniziato le vendita in alcune paesi dell’Europa dell’Est come Polonia, Bulgaria, Ucraina, e del centro Europa come Croazia e Grecia.

Molto probabilmente la diffusione nel vecchio continente continuerà nelle prossime settimane.

Il dispositivo al momento ha un prezzo di vendita medio che si aggira intorno ai 350 euro.

Questo Huawei P Smart Pro 2019 è caratterizzato dalla presenza di un display senza tacche o forellini, dato che la fotocamera anteriore per selfie da 16MP ha un meccanismo POP UP.

Il display è un unità LCD IPS da 6.59 pollici di diagonale con risoluzione nativa FHD+.

All’interno lo smartphone monta il chipset Kirin 710F, abbinato a 6GB di ram e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512GB).

La fotocamera posteriore è composta da tre sensori: il principale è da 48MP, il secondario è una camera grandangolare da 8MP e il terzo sensore da 2MP è dedicato all’effetto di profondità.

Lo scanner per le impronte digitali è posizionato sulla scocca laterale, c’è il Wi-Fi 802.11 b/g/n,, il Bluetooth 4.2, A-GPS, GLONASS, BDS, la porta usb Type C, la radio FM, e la connettività LTE 4G dual SIM.

Questo Huawei P Smart Pro 2019 viene alimentato da una batteria interna da 4000 mAh con ricarica standard da 10W.

Il telefono esce sul mercato con Android Pie 9.0 e interfaccia personalizzata EMUI 9.1.

La scocca dalle dimensioni di 163.1 x 77.2 x 8.8 mm e un peso complessivo di 206 grammi, sarà disponibile nelle colorazioni Midnight Black e Breathing Crystal.