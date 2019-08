Huawei P10, P10 Plus, Mate 9, Honor 9 ecco la EMUI 9.1 (in Cina)

Huawei ha iniziato a rilasciare in Cina l’aggiornamento alla versione EMUI 9.1 per una serie di dispositivi tra cui l’Huawei P10, P10 Plus, gamma Mate 9, Honor 9 e altro.

Come promesso dalla roadmap annunciata dall’azienda cinese qualche settimana fa, altri 8 smartphone hanno iniziato a ricevere in Cina l’aggiornamento all’interfaccia EMUI 9.1 basata su Android Pie 9.0.

Emui 9.1 arrivata in Cina per Huawei P10, P10, Plus, Mate 9 e altri: i dettagli

Nella lista dei dispositivi troviamo l’Huawei P10, l’Huawei P10 Plus, il Mate 9, il Mate 9 Pro, il Mate 9 Porsche Design, e il modello Nova 2S.

Ci sono poi due dispositivi del secondo marchio che hanno iniziato ad aggiornarsi: l’Honor V9 e l’Honor 9.

Non sappiamo ancora quando ufficialmente Huawei rilascerà la versione EMUI 9.1 basata su Android Pie 9.0 per questi dispositivi al di fuori del territorio cinese.

Potrebbero volerci ancora alcune settimane, quindi armatevi ancora con un po’ di pazienza.

Da sottolineare inoltre che il rilascio in Italia (Europa) non dovrebbe avvenire contemporaneamente su tutti i dispositivi: alcuni saranno aggiornati prima altri più tardi.

Non conoscete le principali novità della nuova interfaccia personalizzata EMUI 9.1?

La Emui 9.1 non si limita a migliorare l’estetica dell’interfaccia software, con nuove icone e suonerie, ma introduce anche interessanti novità per ottimizzare le prestazioni.

Viene infatti applicato il nuovo file system EROFS che promette prestazioni in lettura e scrittura della memoria interna più veloci del 20%.

L’apertura e l’installazione delle applicazioni, la condivisione dei file avverrà più velocemente rispetto a prima.

Per chi poi gioca con lo smartphone, verrà installata la versione 3.0 di GPU Turbo che ottimizza ulteriormente le prestazioni (FPS più stabili) e riduce i consumi durante le sessioni di Gaming.

GPU Turbo 3.0 è già supportata da oltre 20 games scaricabili dal Google Play Store, tra cui troviamo titoli famosi come PUBG Mobile e Fortnite.

Sicuramente chi installerà la EMUI 9.1 potrà individuare altri piccoli cambiamenti qua e la durante il normale utilizzo dello smartphone.