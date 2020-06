Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano ad Android 10 con EMUI 10 in Italia

Disponibile al download in Italia l’aggiornamento ad Android 10 con EMUI 10 sugli ex smartphone top di gamma Huawei P20 e P20 Pro: i dettagli.

Previsto a fine marzo 2020, ma posticipato sicuramente anche per i problemi causati dall’epidemia del Coronavirus, finalmente ad inizio giugno 2020 gli Huawei P20 e P20 Pro hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 in Italia.

Huawei P20 e P20 Pro si aggiornano finalmente ad Android 10 in Italia: ecco i dettagli

L’aggiornamento ad Android 10 porta con se anche la nuova interfaccia personalizzata EMUI 10, che introduce un restyling grafico e delle animazioni.

Oltre a questo grazie ad Android 10 gli utenti di un P20 e P20 Pro noteranno la nuova modalità scura e nuove opzioni per la gestione della localizzazione e della privacy.

Infine vengono aggiornate le patch di sicurezza, anche se non sono quelle uscite di recente a giugno 2020.

Potete iniziare a scaricare l’aggiornamento in questione, che ha firmware/seriale EMUI 10.0.0.161, tramite la classica modalità OTA (over the air).

Da ricordare che il firmware in questione ha un peso piuttosto massiccio, pari a 4.53GB.

Consigliamo quindi l’utilizzo di una connessione Wifi piuttosto che l’utilizzo di una connessione 3G-4G (dovete avere molti Giga a disposizione sul vostro profilo tariffario!).

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo di controllare voi stessi entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare è bene effettuare un backup completo dei dati salvati sul vostro Huawei P20 o P20 Pro, e iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

