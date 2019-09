Huawei P20 e P20 Pro nuovo aggiornamento firmware di inizio settembre 2019

Huawei P20 e P20 Pro tornano ad aggiornarsi in Europa proprio i primi giorni di settembre 2019: niente novità di rilievo però; ecco i dettagli.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P20 o P20 Pro che l’azienda asiatica ha iniziato a rilasciare in Europa un nuovo aggiornamento firmware per entrambi i dispositivi.

Huawei P20 e P20 Pro nuovo firmware di inizio settembre 2019: ecco le novità

Da quello che sappiamo i firmware hanno build-seriale di base 9.1.0.328 ed è basata sulla versione Android Pie 9.0 con interfaccia personalizzata EMUI 9.1.

La cosa piuttosto strana, è che l’aggiornamento in questione è disponibile al momento tramite modalità OTA (over the air) e ha un peso di oltre 4GB.

Si tratta di qualcosa di effettivamente strano perché il change-log ufficiale parla unicamente di miglioramenti della sicurezza, attraverso l’installazione delle patch rilasciate da Google nel mese di agosto 2019.

Del perché tutti questi GB da scaricare non lo sappiamo proprio.

Sta di fatto che se non avete ricevuto ancora la notifica automatica di aggiornamento, vi consigliamo caldamente di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Considerata la grossa mole di data di scaricare è meglio utilizzare una connessione Wifi piuttosto che una 3G-4G, salvo che non abbiate un profilo tariffario mobile con tanti Giga a disposizione.

Prima di aggiornare ricordatevi comunque che è sempre utile effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul vostro Huawei P20 o P20 Pro.

Attenzione: prima di iniziare la procedura di installazione controllate sempre che la batteria dello smartphone sia pari o superiore al 50%.

Fonte: Via