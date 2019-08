Huawei P30 aggiornamento di fine agosto 2019 in Italia: le novità

Proprio negli ultimissimi giorni di agosto 2019 l’Huawei P30 sta ricevendo un aggiornamento firmware in Italia: ecco le principali novità del caso.

Se possedete un Huawei P30 vi segnaliamo che è disponibile al download, tramite la classica modalità OTA, il nuovo aggiornamento firmware che ha seriale-Build 9.1.0.193.

Huawei P30 si aggiorna a fine agosto 2019: quali sono le novità?

Questa build si basa ancora su Android Pie 9.0 e interfaccia personalizzata EMUI 9.1.

Dal punto di vista delle novità vanno annoverate alcune nuove funzionalità, aggiornamenti di sicurezza e supporto per un nuovo accessorio.

Per quanto riguarda le nuove funzionalità, nel comparto fotocamera è stata aggiunta la modalità notte per il sensore anteriore dedicato ai selfie.

Questa modalità premetterebbe di scattare foto selfie migliori in condizioni di scarsa luminosità.

Nell’App Galleria è stata aggiunta la nuova funzione che permette di modificare i video registrati con lo smartphone.

Passando alla sicurezza, vengono installate le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di agosto 2019.

Infine è stato aggiunto il supporto al nuovo accessorio “Huawei X Gentle Monster”, che sono degli occhiali smart che si possono adesso abbinare al vostro Huawei P30.

L’aggiornamento seriale seriale-Build 9.1.0.193 come già detto è scaricabile tramite modalità OTA (over the air) attraverso la connettività Wifi o 3G-4G del vostro P30 e ha un peso di circa 244 megabyte.

Nel caso in cui non sia comparsa ancora la notifica automatica dell’aggiornamento, vi consigliamo di controllare manualmente entrando nel menù impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Prima di aggiornare vi ricordiamo che è opzionale effettuare un backup dei dati più importanti salvati su smartphone, mentre è importante iniziare ad installare il nuovo software solo se la batteria dello smartphone ha un autonomia pari o superiore al 50%.

Fonte: Via