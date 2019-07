Huawei P30 aggiornamento last minute di luglio: i dettagli

Huawei P30 proprio nell’ultimo giorno di luglio 2019 inizia a ricevere in Italia un nuovo aggiornamento firmware: ecco i dettagli che dovete conoscere.

Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P30 che l’azienda cinese ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware piuttosto corposo per questo smartphone.

Huawei P30 si aggiorna l’ultimo giorno di luglio 2019: ecco le principali novità

Il firmware in questione ha seriale 9.1.0.185(C431E4R2P2) e si basa sul sistema operativo Android Pie 9.0 con interfaccia personalizzata EMUI 9.1.

Vi abbiamo detto che è un aggiornamento corposo: tramite la classica modalità OTA (over the air) i dati da scaricare sono ben 4.07GB!

All’interno dell’aggiornamento troverete alcune novità dal punto di vista delle ottimizzazioni e le nuove patch di sicurezza.

Tra le ottimizzazioni segnaliamo i miglioramenti prestazionali della fotocamera in determinati scenari.

Ottimizzate pure le prestazioni del lettore delle impronte digitali posizionato sotto lo schermo, per una sblocco più rapido dello smartphone.

Infine vengono installate le patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di luglio 2019.

Considerato che si tratta di un aggiornamento firmware molto corposo, vi consigliamo di utilizzare una connessione Wifi al posto di quella 3G-4G dello smartphone (salvo disponibilità di molti GIGA).

Prima di aggiornare è bene effettuare un backup completo, o almeno dei dati più importanti salvati su smartphone.

Ricordatevi anche di iniziare il processo di aggiornamento solamente se il vostro Huawei P30 ha a disposizione al meno il 50% di ricarica della batteria.

Nel caso in cui non abbiate ricevuto ancora la notifica di aggiornamento automatica, controllate voi stessi entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.