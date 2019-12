Huawei P30 Lite 2020 arriverà in Europa: il prezzo

L’Huawei P30 Lite versione 2020 arriverà molto presto sul mercato europeo: ecco le differenze rispetto al modello 2019 e il presunto prezzo di listino.

I più attenti si ricorderanno sicuramente che Huawei ha lanciato a marzo 2019 il modello P30 Lite, uno smartphone dedicato alla fascia media del mercato.

Huawei P30 Lite 2020 arriverà presto in Europa: ecco il prezzo di vendita di listino

Sembra che l’azienda cinese stia lavorando al debutto di una versione aggiornata del P30 Lite, versione che manterrà lo stesso nome ma avrà il suffisso 2020.

Questo Huawei P30 Lite 2020 debutterà il prossimo anno in Europa e dovrebbe avere un prezzo di listino di 349 euro.

Secondo quanto è trapelato da alcuni informazioni, il dispositivo 2020 avrà alcune differenze (in meglio) lato hardware, anche se sfortunatamente al momento non abbiamo dettagli concreti.

Potete fare un salto nel passato e leggere tutte le principali caratteristiche hardware dell’Huawei P30 Lite 2019.

Il telefono comunque dovrebbe uscire in due colorazioni: blu e Breathing Crystal.

Non è la prima volta che Huawei effettua operazioni di questo tipo: basti ricordare l’Huawei P20 Lite 2019 la versione aggiornata e migliorata del P20 Lite uscito nel 2018.

Non ci resta che aspettare nuove e future informazioni su questo dispositivo, che non dovrebbe tardare molto ad essere annunciato per il mercato del vecchio continente.

