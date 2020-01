Huawei P30 Lite ecco Android 10 con EMUI 10: aggiornamento iniziato

Primi feedback affermano che l’Huawei P30 Lite sta iniziando a ricevere l’aggiornamento ad Android 10 con EMUI 10 a livello internazionale: i dettagli.

Buone notizie per tutti i possessori italiani (e anche no) di un Huawei P30 Lite: l’aggiornamento ad Android 10 è in corso.

Huawei P30 Lite inizia ad aggiornarsi ad Android 10 con EMUI 10: i primi dettagli

Abbiamo infatti ricevuto sul web alcuni feeback che affermano che il dispositivo al momento si sta aggiornando in alcuni paesi a livello internazionale, tra cui il Sud Africa.

L’aggiornamento ad Android 10 con interfaccia personalizzata EMUI 10 si sta diffondendo tramite la classica modalità OTA (over the air) ed ha un peso di circa 3.82GB.

Più nello specifico stiamo parlando del firmware seriale/build 10.0.0.159(C185E3R2P4), che potrebbe cambiare a seconda del paese o dell’operatore telefonico (se il telefono è brandizzato).

Tra le principali novità introdotte con l’aggiornamento, non possiamo certo dimenticarci di evidenziare la modalità scura a livello di sistema, prestazioni migliorate, nuove icone arrotondate e HiCar per i mercati che lo supportano.

Non sappiamo quando effettivamente l’azienda cinese rilascerà quest’aggiornamento per i gli Huawei P30 Lite venduti in Italia.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone se sono arrivate le notifiche automatiche di aggiornamento.

Potete eventualmente controllare il tutto anche manualmente, entrando in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.