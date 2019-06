Huawei P30 Pro con Android Q: video e Screenshot della EMUI 10 beta

Mostrata in anteprima, grazie ad alcuni Screenshot ed un video, la nuova EMUI 10 basata sulla beta di Android Q su un Huawei P30 Pro: i dettagli.

Nonostante Huawei e Google sono ancora ai ferri corti a causa della black-list imposta dal governo americano, Huawei sta lavorando ancora a garantire il prossimo aggiornamento software almeno ai suoi dispositivi top di gamma.

Sappiamo già che l’Huawei Mate 20 Pro è già in beta testing per Android Q 10, ma sembra che l’azienda cinese stia lavorando anche all’uscita del software per il suo P30 Pro.

Huawei P30 Pro si mostra con Android Q e la EMUI 10 in un video e alcuni Screenshot

Oggi infatti grazie al forum di Xda Developers, un un utente ha svelato di fatto i primi Screenshot e un video nel quale si mostra la nuova EMUI 10 basata su Android Q beta per per il P30 Pro.

Da quello che possiamo vedere, e da quello che l’utente ha divulgato, la nuova EMUI 10 su Huawei P30 Pro non si differenzia molto dal punto di vista estetico/design dall’attuale EMUI 9.1.

Ci sono però ovviamente alcune novità dovute sopratutto al nuovo sistema operativo mobile di Google.

Sta di fatto che al momento, trattandosi di una beta in corso d’opera, qualcosa potrebbe non funzionare correttamente.

Al momento i dettagli più importanti possono essere così descritti:

La beta in questione funziona solo sugli Huawei P30 Pro internazionali;

Non supera il pass SafetyNet;

Sono presenti i nuovi permessi di sistema garantiti da Android Q;

L’interfaccia sembra essere stata ottimizzata e risulta più rapida e più reattiva;

L’applicazione Fotocamera presenta un nuovo layout (interfaccia) per le diverse modalità di scatto;

C’è il nuovo logo della EMUI 10;

La pagina Informazioni su telefono mostra il telefono come in esecuzione EMUI 9.1 e Android 9 Pie, ma con un ispezione un pò più approfondita è sicuro che si tratta di Android Q (l’app Devcheck lo conferma).

Ovviamente al momento non sappiamo quante siano le possibilità che Huawei rilasci quest’aggiornamento per il suo P30 Pro; vedremo nelle prossime settimane come cambierà la situazione.



Fonte: Via