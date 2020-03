Huawei P40 la data dell’annuncio con il nuovo teaser

Svelata la data definitiva dell’annuncio dei prossimi smartphone della serie Huawei P40: alcuni dettagli sul comparto fotografico che dovrebbe avere fino a 5 sensori.

Huawei sta lavorando per annunciare a livello internazionale l’uscita di nuovi smartphone android destinati alla fascia top di gamma del mercato.

Stiamo ovviamente parlando della nuova serie Huawei P40, che dovrebbe essere composta da tre dispositivi: il P40, il P40 Pro e il P40 Premium Edition.

Gamma Huawei P40 confermata la data ufficiale dell’evento di presentazione: i dettagli

Oggi l’azienda cinese ha svelato definitivamente la data dell’annuncio globale che averà il 26 marzo 2020.

L’evento sarà presieduto dall’amministratore delegato Richard Yu e sarà organizzato a Parigi in Francia.

Il teaser dell’annuncio ci informa già che la nuova serie Huawei P40 avrà un comparto multimediale di altissima qualità.

Secondo recenti rumors la versione Pro dovrebbe utilizzare almeno 3 sensori fotografici sulla scocca posteriore.

Si tratterebbe di un sensore principale da 52MP, di un sensore cinematografico da 40MP, un teleobiettivo da 8MP con lenti da 125mm.

Ci sarebbe poi la versione Premium, quella che dovrebbe stupire le masse, con la presenza di ben 5 sensori fotografici.

In questo caso si parla di un sensore principale, una camera grandangolare, di un teleobiettivo, un sensore TOF 3D e infine di un sensore per le macro.

Sfortunatamente non ci sono ancora dettagli completi su quest’ultima versione Premium lato multimedialità, ma ci si aspetta che possa utilizzare sensori simili o addirittura migliori della versione P40 Pro.

Tutta la gamma Huawei P40 comunque sarà compatibile con la connettività 5G (a seconda del mercato di riferimento) e utilizzerà il chipset Kirin 990.

Non ci resta che aspettare nuove informazioni in merito, o l’evento ufficiale che potrete vedere online dato che la diretta sarà trasmessa in streaming.

Fonte: Notizia ufficiale