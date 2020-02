Huawei P40 Lite arriva in Europa: è il rebrand di un Nova 6 SE

Huawei P40 Lite arriverà in Europa, ma attenzione non sarà uno nuovo smartphone: è il rebrand dell’Huawei Nova 6 SE già venduto in Cina.

Ci sono buone speranze che a partire dal mese di marzo o aprile 2020 Huawei torni finalmente a commercializzare un numero sempre più importante di smartphone in Europa.

Dopo i problemi dovuti al ban del governo USA sul sistema operativo Android, sembra che Google stia facendo richiesta per ottenere una nuova licenza di collaborazione con l’azienda cinese.

Questo permetterà ad Huawei di presentare in futuro nuovi smartphone in America o Europa con sistema operativo Android e servizi Google ufficiali e non più con l’HMS (Huawei Mobile Services).

Huawei P40 Lite arriva in Europa: prezzo e caratteristiche principali

Oggi abbiamo avuto la conferma che l’azienda cinese presenterà a breve per il mercato europeo il P40 Lite, che non sarà un nuovo smartphone ma il re-brand del dispositivo già venduto in Cina con il nome di Nova 6 SE.

L’Huawei P40 Lite manterrà quindi tutte le caratteristiche hardware del Nova 6 SE, ma debutterà temporaneamente con gli Huawei Mobile Services.

Dal punto di vista hardware il P40 Lite avrà quindi:

Display LCD IPTS da 6.4 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ con forellino in alto a sinistra per la camera anteriore da 16MP;

Processore Kirin 810 con GPU Mali-G52 MP6;

8GB di ram e 128GB di memoria interna (espandibile con Nano Memory fino a 256GB);

Quadrupla fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP, f/1.8, 26mm, grandangolare da 8 MP, f/2.4, Macro da 2MP f/2.4, 27mm e infine un sensore di profondità da 2MP f/2.4;

Connettività con: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, Scanner per le impronte digitali posizionato sulla scocca laterale, porta USB Type C, connessione LTE 4G Dual SIM Ibrida.

Batteria interna da 4200 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 40W;

Dimensioni pari a 159.2 x 76.3 x 8.7 mm per 183 grammi;

L’Huawei P40 Lite debutterà sul mercato europeo ad un prezzo di listino pari a 299 euro.

Sarà prenotabile dal 2 marzo 2020 sullo store online dell’azienda cinese, con in regalo le nuove Freebuds 3.

Le spedizioni inizieranno dal 7 marzo 2020, mentre la commercializzazione su store terzi inizierà solo dal 16 marzo 2020.