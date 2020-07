Huawei P40, P40 Pro e Pro+ si aggiornano in Europa a fine luglio 2020

Si sta diffondendo in Europa un nuovo aggiornamento firmware dedicato alla serie Huawei P40: ecco le principali novità individuate.

Segnaliamo ai possessori italiani che Huawei sta iniziando a rilasciare in Europa un nuovo aggiornamento che è destinato al trio di smartphone della serie P40.

Gamma Huawei P40 nuovo aggiornamento disponibile in Europa a fine luglio 2020: ecco i dettagli

Più nello specifico il nuovo aggiornamento firmware ha seriale 10.1.0.147 e si basa ovviamente sul sistema operativo Android 10.

L’aggiornamento è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air) e ha un peso di circa 832 megabyte.

E’ consigliabile quindi scaricare il tutto sfruttando una connessione Wifi piuttosto che utilizzare i Giga del vostro profilo tariffario (salvo che non ne abbiate molti a disposizione).

Quali sono le principali novità introdotte con il nuovo aggiornamenti di fine luglio 2020 sulla gamma Huawei P40?

Le principali novità riguardano la fotocamera anteriore e le patch di sicurezza.

Vengono infatti installate le più recenti patch di sicurezza rilasciate da Google, ovvero quelle di luglio 2020.

Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, sono state introdotte tre nuove modalità: Smart Eye Tracking, Super Night Portrait mode e una versione dedicata ai video selfie con poca luminosità ambientale.

La modalità Smart Eye Tracking è un opzione che permette alla fotocamera anteriore di mantenere il focus diretto sullo sguardo del soggetto anche se quest’ultimo sta muovendo la testa.

La modalità Super Night Portrait consente alla camera di scattare ritratti di bell’aspetto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Infine la modalità selfie con bassa luminosità permette di registrare video di qualità con poca luce.

Non sappiamo ancora quando effettivamente Huawei diffonderà questo nuovo aggiornamento anche per i modelli P40 venduti in Italia.

Vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Via