Huawei P40: tutta la serie, i colori, i design mostrati in un immagine ufficiale

Ecco una prima immagine ufficiale che riprende il design, i colori e il posizionamento delle camere sulla prossima linea di smarpthone Huawei P40.

Ecco per tutti e in un unica immagine rappresentata tutta la nuova serie Huawei P40, i prossimi smartphone di fascia alta e top di gamma che l’azienda cinese presenterà entro fine marzo 2020.

Serie Huawei P40 si mostra al completo in un unica immagine: design, colori e multimedialità svelata

L’immagine diffusa dall’informatore Evan Bass ci mostra tutte le colorazioni disponibili per i vari modelli che saranno, per chi non lo sapesse già, l’Huawei P40, il P40 Pro e il P40 Pro Premium Edition.

Forse l’immagine in questione non vi aiuta molto a distinguere i tre dispositivi, considerato che hanno un design simile ma con alcune differenze sopratutto nel comparto multimediale.

Infatti sulla scocca posteriore si può notare la tripla fotocamera posteriore del P40 che non presenta la camera con periscopio, l’Huawei P40 Pro con la sua quadrupla camera posteriore e lenti con periscopio e infine il P40 Pro Premium Edition l’unico che avrà 5 sensori fotografici.

Per essere più chiari, il P40 Pro Premium è quello che ha il flash led posizionato in basso sotto altri 2 sensori fotografici (posizionati in alto).

L’Huawei P40 Pro ha il flash led posizionato in alto con sotto un sensore fotografico, mentre il P40 normale ha il flash led in alto e senza sensori fotografici sotto.

La versione Pro Premium Edition dovrebbe avere una scocca in ceramica e sarà venduto in due colorazioni: bianco e nero.

Più colori invece saranno disponibili per la versione P40 e P40 Pro: argento, grigio, arancione (o oro), nero, blu e aurora.

Probabilmente l’azienda cinese inventerà nomi di colori più ad effetto rispetto a quelli classici precedentemente elencati.

Secondo i più recenti rumors aspettiamoci prezzi di vendita in Europa non molto “economici”, ma il nuovo presunto sensore fotografico da 50MP, lo zoom migliorato, i nuovi presunti display OLED a 120hz e il chipset Kirin 990 potrebbero incentivare l’acquisto i consumatori.

Fonte: Via Twitter