Huawei Pura 70 Ultra è il miglior cameraphone per DXOMARK

La recensione della fotocamera del nuovo nuovo Huawei Pura 70 Ultra indica che è il miglior cameraphone secondo la classifica DXOMARK fino maggio 2024.

Volete uno smartphone che scatti le migliori foto in assoluto e abbia anche ottimi video? Beh questo è il riassunto super veloce della recensione DXOMARK per il nuovo Huawei Pura 70 Ultra.

Huawei Pura 70 Ultra il miglior cameraphone del momento per DXOMARK

Vi ricordo che lo smartphone in questione ha questo comparto fotografico:

Principale: sensore da 50 MP da 1″, obiettivo con apertura f/1.6-4.0 , DualPD AF, OIS a spostamento del sensore

Ultra-wide: obiettivo da 40 MP, apertura f/2.2, QuadPD AF

Teleobiettivo: 50MP, obiettivo con apertura f/2.1, QuadPD AF, OIS

Secondo i criteri di valutazione del sito specializzato il Pura 70 Ultra ottiene un punteggio complessivo pari a 163 che di fatto lo posiziona primo nella classifica generale, distanziando di 5 punti il secondo classificato l’Honor Magic6 Pro con 158 punti

Nella classifica top di di DXOMARK ormai troviamo solo smartphone cinesi, dato che al terzo posto si sono gli Huawei Mate 60 Pro+ e Oppo Find X7 Ultra con 157 punti complessivi.

A livello di punteggi specifici questi sono i risultati dello Pura 70 Ultra per DXOMARK:

Scatti fotografici punti 169 (migliore in classifica 169)

Bokeh punti 85 (il migliore: 85 punti)

Anteprima immagini punti 82 (migliore 91 punti)

Zoom punti 164 (migliore 164 punti)

Registrazione video punti 148 (migliore 158 punti)

Come potete vedere voi stessi il nuovo smartphone di Huawei raggiunge nuovi punteggi record nella classifica: scatti fotografici, Bokeh e Zoom sono i nuovi standard per chi vorrà competere per il primo posto.

Forse l’unico punteggio dove il Pura 70 Ultra torna ad essere solo un ottimo cameraphone, e non un TOP 3, è nella registrazione video: ma nessuno si sa è perfetto.

PRO e Contro comparto fotografico dell’Huawei Pura 70 Ultra

Ovviamente i ragazzi di DXOMARK hanno stilato i pregi e i difetti del Pura 70 Ultra per farci capire meglio del perché di questi punteggi.

PRO:

Esposizione e contrasto ben bilanciati in tutte le condizioni di luce; rendering eccezionale se visualizzato su display HDR

Colori molto belli se visualizzati sul display HDR

Autofocus veloce e preciso, buona stabilizzazione video

L’apertura variabile consente una profondità di campo ottimizzata in ogni scena

Ottimo compromesso texture / rumore nella maggior parte delle condizioni e con tutte le impostazioni di zoom

Sfocatura naturale in modalità bokeh , sfumatura uniforme e isolamento accurato del soggetto

Gli scatti tele macro 3,5x a f/2.1 offrono una bella prospettiva e una buona nitidezza

CONTRO:

Rumore locale nel video

Effetto fantasma negli scatti con soggetti in movimento, anche in condizioni di luce intensa

Quantizzazione del colore occasionale, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione

Trame innaturali occasionali in condizioni di scarsa illuminazione e scatti notturni

Alcuni rendering innaturali negli scatti con telezoom

Per chi è interessato alla recensione completa in inglese, vi affidiamo al sito ufficiale DXOMARK.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon