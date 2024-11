I 10 smartphone più venduti nel Q3 2024: iPhone in cima, Samsung a seguire

Stilata la classifica mondiale dei 10 smartphone più venduti nel terzo trimestre del 2024: in cima troviamo gli iPhone, a seguire i Samsung Galaxy e pure uno Xiaomi.

L’agenzia di analisi di mercato Counterpoint ha rilasciato un nuovo report sull’andamento delle vendite degli smartphone in tutto il mondo relativo all’ultimo trimestre disponibile, ovvero da luglio a settembre 2024.

Il report ha evidenziato una classifica dei 10 smartphone più venduti a livello globale.

Ecco i 10 smartphone più venduti nel terzo trimestre 2024: Apple domina con gli iPhone, Samsung Galaxy e Xiaomi a seguire

La classifica del terzo trimestre 2024 è un po’ diversa rispetto a quella del terzo trimestre 2023: si evidenzia sempre un dominio nelle vendite da parte di Apple, ma meno marcato.

Infatti l’azienda di Cupertino nel Q3 2023 aveva ottenuto i primi quattro posti nella classifica degli smartphone più venduti, mentre in questo Q3 2024 si deve accontentare solo dei primi 3 posti.

Nell’ultimo trimestre analizzato di quest’anno, lo smartphone più venduto è l’iPhone 15 con una percentuale globale del 3.5%, a seguire l’iPhone 15 Pro Max e poi l’iPhone 15 Pro.

Rispetto al Q3 2023 lo smartphone con più vendite in assoluto, vende di meno: infatti l’iPhone 14 arrivava ad una quota globale del 3.8%.

Si può notare inoltre che nel Q3 2024 Samsung ottiene vendite interessanti sugli smartphone di fascia bassa come i Galaxy A15 4G e 5G, ma anche di fascia media come i Galaxy A35 5G.

Inoltre finalmente anche uno smartphone top di gamma dell’azienda coreana riesce a tornare nella top 10 degli smartphone più venduti: è il Galaxy S24 che si posiziona proprio all’ultimo posto disponibile.

Bisogna ricordare che un top di gamma di Samsung mancava in questa classifica dal 2018.

Xiaomi è l’altro marchio presente in classifica, con uno smartphone di fascia bassa come il Redmi 13C 4G: sicuramente la grande fetta di mercato in India, e in altri paesi asiatici in via di sviluppo, ne ha aiutato le vendite globali.

Altro dato interessante: i 10 smartphone più venduti nel Q3 2024 da soli ottengono una quota globale di mercato pari al 19%, che in termini assoluti è piuttosto elevata.

Fonte: Notizia ufficiale

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard