I dieci smartphone più venduti nel 2023: Apple e Samsung si dividono i posti

Sette dei dieci smartphone più venduti nel 2023 sono di Apple, i restanti 3 sono venduti da Samsung: ecco la top 10.

Il 2023 non è stato un anno particolarmente positivo nel mercato globale per quanto riguarda le vendite complessive, soprattutto per i dispositivi di fascia media.

Comunque Counterpoint ha rilasciato un report sul 2023 evidenziando come i 10 smartphone più venduti a livello globale siano solo di marca Apple e Samsung.

I dieci smartphone più venduti nel 2023: Apple ne ha 7 in classifica mentre Samsung ne ha 3

Sembra strano, ma ormai da qualche anno il mercato globale ha una specifica tendenza: si vendono di più gli smartphone top di gamma e quelli di fascia bassa rispetto a quelli di fascia media.

Nel 2023 la situazione non è cambiata molto, evidenziando come Apple nonostante abbia solo smartphone costosi riesca ad occupare i primi sette posti della classifica dei dispositivi mobili più venduti.

Ecco la lista:

iPhone 14 con il 3.9% delle vendite globali del 2023 iPhone 14 Pro Max con il 2,8% iPhone 14 Pro con il 2,4% iPhone 13 con il 2.2% iPhone 15 Pro Max con 1.7% delle vendite globali 2023 iPhone 15 Pro con 1.4% iPhone 15 con con 1.4% Samsung Galaxy A14 5G con 1.4% Samsung Galaxy A04e con 1.3% Samsung Galaxy A14 4G con 1.3%

Secondo Counterpoint la classifica degli iPhone 14 è influenzata per circa il 50% dalle vendite nei mercati USA e Cina, dove Apple domina con percentuali importanti.

Nonostante l’iPhone 13 sia uno smartphone uscito nel 2021 continua a vendere parecchio nel 2023, soprattutto per il calo di prezzo che lo rende più accessibile.

Comunque gli iPhone 15 Pro Max (quarti nel 2023), probabilmente diventeranno tra i più venduti nel 2024 considerato che nel quarto trimestre del 2023 erano gli smartphone più venduti a livello globale.

I dispositivi Samsung nella classifica 2023 sono tutti telefoni di fascia bassa, settore che l’azienda coreana domina soprattutto in paesi in via di sviluppo situati in Asia Meridionale (India, Indonesia etc) e Sud-Centro America (Brasile, Messico etc)

Comunque gli esperti di mercato di Counterpoint prevedono che per il 2024 ci sarà una variazione più importante tra i top 10 smartphone venduti, con almeno un produttore cinese e solo dispositivi 5G nell’elenco finale.

Fonte: Notizia

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon