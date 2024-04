I dispositivi OnePlus e Oppo riceveranno le funzionalità AI di Google GEMINI

OnePlus e Oppo implementeranno le funzionalità dell’intelligenza artificiale di Google Gemini Ultra nei loro dispositivi mobili più recenti: la notizia è ufficiale.

La corsa all’intelligenza artificiale coinvolgerà maggiormente anche due importanti produttori di smartphone cinesi che vengono i loro prodotto anche in Italia: parliamo di OnePlus e Oppo.

OnePlus e Oppo: in arrivo le funzionalità avanzate di Google Gemini Ultra

Nicole Zhang, General Manager of AI Product per OPPO e OnePlus, ha rilasciato un intervista nella quale ha affermato che entrambe le aziende svilupperanno funzionalità basate sull’AI basate su quattro principali principi:

devono utilizzare le risorse in modo efficace devono possedere capacità di auto apprendimento baseranno le funzionalità su una capacità di percepire la situazione nel mondo reale aiuteranno gli utenti a esternalizzare la loro creatività in modo concreto

Oppo e Oneplus per fare questo hanno scelto la soluzione offerta da Google con il suo Large Language Model (LLM) di GEMINI Ultra: l’arrivo è previsto entro la fine di quest’anno.

La soluzione Ultra è quella più potente di Google Gemini e offre soluzioni basate sul Cloud.

Tramite la Chatbot Gemini Ultra può comprendere compiti e contesti altamente complessi per fornire risposte utili agli utenti.

Sfortunatamente al momento non è ancora chiaro come queste funzionalità saranno implementate sui dispositivi Oppo e Oneplus e quindi, come già accennato, ci vorranno ancora alcuni mesi di progettazione e test prima che ci sia qualcosa di effettivamente concreto.

Inoltre non si sa ancora su quali dispositivi Oppo e Oneplus l’intelligenza artificiale di Gemini farà capolino: probabilmente i dispositivi top di gamma del 2023 e 2024 saranno compresi dato che utilizzano chipset Snapdragon 8 Gen 2 e Snapdragon 8 Gen 3 capaci di gestire questi calcoli complessi.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare nuove notizie in merito.

Fonte: Via

