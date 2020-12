I Galaxy Gear più vecchi perderanno il supporto con gli smartphone Galaxy del 2021

Samsung terminerà il supporto su alcuni smartwatch e fitness tracker Galaxy Gear che non risulteranno più compatibili con gli smartphone Galaxy che saranno presentati nel 2021.

Secondo informazioni ufficiali provenienti dall’applicazione Samsung Members in Germania, tutti i prossimi smartphone Galaxy che saranno presentati nel 2021 non saranno compatibili con i più vecchi smartwatch e fitness tracker dell’azienda coreana.

Questi sono i Galaxy Gear che non verranno più supportati dagli smartphone Galaxy del 2021

Gli indiziati sono i Galaxy Gear che sono stati rilasciati da Samsung nel 2013-2014:

Samsung Galaxy Gear;

I Samsung Galaxy Gear 2 e 2 Neo;

Samsung Gear S;

Samsung Gear Fit.

Nell’elenco non vengono menzionati quindi i Gear S2 e S3 che funzioneranno tranquillamente anche con gli smartphone Galaxy del 2021.

Va comunque sottolineato che tutti i modelli precedentemente elencati continueranno a funzionare senza nessun problema con tutti gli attuali smartphone Galaxy.

Di fatto gli utenti verranno informati tramite una notifica dall’app Galaxy se il loro smartwatch o fitness tracker non sarà più supportato.

In sostanza se non avete intenzione di cambiare smartphone Galaxy ancora per qualche anno non ci saranno problemi per voi.

Se invece pensate di passare ad un dispositivo del 2021, allora dovrete cambiare pure il vostro vecchio smartwatch o fitness tracker dato che non sarà più riconosciuto/supportato su questi nuovi smartphone.

Fonte: Via