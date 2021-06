I Galaxy Note 10 (Plus) si aggiornano alle nuove patch di giugno 2021

Anche la serie Galaxy Note 10 (Plus) si sta aggiornando in queste ore in Europa alle nuove patch di giugno 2021: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Segnaliamo ai lettori che possiedono un Galaxy Note 10 o la versione Note 10 Plus che a breve dovrebbero iniziare a ricevere un nuovo aggiornamento firmware.

Gamma Galaxy Note 20 si aggiorna in Europa con le recenti patch di giugno 2021: i dettagli

Più nello specifico il nuovo firmware ha seriale N97xFXXS7FUEB (la x cambia a seconda del modello), è basato su Android 11 ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

Da quello che sappiamo al momento il firmware è in diffusione solo in alcuni paesi dell’Europa (Bulgaria, Grecia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Svizzera).

Potrebbero volerci quindi ancora alcuni giorni (al massimo un paio di settimane) prima che tutti i Note 10 venduti in Italia ricevano la notifica di aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di installare il tutto consigliamo di effettuare prima un eventuale backup dei dati più importanti.

E’ importante inoltre iniziare la procedura di installazione solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità il nuovo firmware installe le più recenti patch sicurezza rilasciate da Google nel mese di giugno 2021.

Queste patch sono state integrate pure da alcuni fix rilasciati dalla stessa Samsung per risolvere problemi riscontrati nel software o nell’hardware dei dispositivi.

In breve quest’aggiornamento corregge 47 vulnerabilità individuate nel sistema operativo Android e 19 problemi di sicurezza che interessano il software Samsung.

Per maggiori dettagli, potete leggere l’articolo dedicato alle patch Android di giugno 2021.

Fonte: Via