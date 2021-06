I Galaxy S10 iniziano ad aggiornarsi alle patch di giugno 2021

Samsung ha iniziato ad aggiornare con le patch di giugno 2021 gli smartphone della gamma Galaxy S10: ecco i primi dettagli.

Gli smartphone serie Galaxy S10 rimangono sempre sul pezzo, considerato che da poche ore Samsung ha iniziato a rilasciare un altro aggiornamento firmware.

La Gamma Galaxy S10 (S10, S10 Plus, S10e) ricevono l’aggiornamento con le patch di giugno 2021: i primi dettagli

Il firmware in questione ha seriale G97xFXXSBFUE6 (la x cambia a seconda del modello) ed è scaricabile tramite la classica modalità OTA (over the air).

L’aggiornamento, basato sul sistema operativo Android 11, si sta diffondendo al momento nell’Europa dell’Est (Polonia).

Potrebbero volerci quindi ancora diversi giorni prima che tutti i dispositivi della gamma S10 ricevano la notifica automatica dell’aggiornamento.

Vi consigliamo quindi di ternere sotto controllo il centro aggiornamenti del vostro S10 che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica prima di aggiornare:

vi consigliamo di eseguire un backup dei dati più importanti salvati sul dispositivo; iniziate la procedura solo se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Dal punto di vista delle novità, sappiamo che i nuovi firmware installano le patch di sicurezza rilasciate da Google, e integrate da Samsung, di giugno 2021.

Vorremmo fornirvi maggiori dettagli, ma sfortunatamente Samsung non ha ancora rilasciato un aggiornamento sul proprio sito web ufficiale dedicato ai bollettini di sicurezza.

Potete controllare voi stessi se ci sono novità seguendo questo LINK.

Quando ci saranno aggiornamenti, rilasceremo un post dedicato alle nuove patch di giugno 2021 rilasciate da Samsung.

Fonte: Via