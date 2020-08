I Galaxy S20 5G si aggiornano con la One UI 2.5 in Italia/Europa

Samsung ha iniziato a diffondere in Europa l’aggiornamento alla ONE UI 2.5 per i dispositivi della gamma Galaxy S20 con modem 5G: i dettagli.

Tutte e tre le versioni con connettività mobile 5G della gamma Galaxy S20 stanno ricevendo in queste ultime ore in Italia/Europa un nuovo aggiornamento firmware.

Gamma Galaxy S20 si aggiorna a fine agosto 2020: ecco la nuova interfaccia Samsung One Ui 2.5

L’aggiornamento come già accennato contiene la nuova interfaccia personalizzata Samsung One UI 2.5 che ha fatto il suo debutto ufficiale con la gamma Galaxy Note 20.

Ovviamente anche la One UI 2.5 si basa sul sistema operativo Android 10.

Gli utenti dopo aver aggiornato il loro dispositivo della gamma Galaxy S20 noteranno queste principali novità introdotte dalla One UI 2.5:

Wireless Dex: mirroring dello schermo dello smartphone per connetterti a qualsiasi TV che lo supporti per eseguire il programma DeX su un grande schermo e avere il telefono che funge anche da touchpad;

Il supporto dei gesti di navigazione di Android 10 utilizzando anche Launcher di terze parti;

nuova modalità PRO Video per l’App camera;

la possibilità di modificare la durata della modalità Single Take dell’App Camera.

Vengono inoltre installate le patch di sicurezza relative al mese di agosto 2020.

Da quello che sappiamo i nuovi firmware hanno seriale G981BXXU4BTH5 per i Galaxy S20 5G, G986BXXU4BTH5 per il modello S20+ 5G e infine seriale G988BXXU4BTH5 per il modello S20 Ultra 5G.

I nuovi aggiornamenti sono scaricabili tramite la classica modalità OTA (over the air), quindi se non avete rivuto ancora la notifica di aggiornamento vi consigliamo di controllare manualmente in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Ricevuta la notifica di aggiornamento è consigliabile:

effettuare il backup dei dati più importanti salvati sullo smartphone prima di aggiornare; iniziare la procedura di installazione solamente se la batteria ha un autonomia residua pari o superiore al 50%.

Al momento non ci sono ancora informazioni sull’aggiornamento destinato alle varianti con sola connettività 4G, ma è probabile che Samsung rilasci il tutto tra qualche giorno.

Fonte: Via