I Galaxy S20 si aggiornano prima delle vendite: i dettagli

Samsung prima dell’inizio della commercializzazione ufficiale sta già aggiornando i suoi Galaxy S20 con un firmware più recente: quali le novità?

Chi si è ben in formato sa già che al momento i nuovi smartphone top di gamma di Samsung sono disponibili per il pre-ordine presso il sito ufficiale dell’azienda coreana.

La commercializzazione ufficiale, quindi le spedizioni vere e proprie e la disponibilità nei negozi fisici, inizierà solamente dal 13 marzo 2020.

Gamma Galaxy S20: Samsung procede ad un’aggiornamento prima dell’inizio della vendita ufficiale

Nonostante non siano ancora fisicamente disponibili per i consumatori, chi ha già lo smartphone per effettuare le prime recensione ha rilasciato alcuni feedback sull’arrivo di un nuovo aggiornamento.

Di fatto quindi tutti i consumatori che riceveranno il giorno “one” il proprio Galaxy S20, dovranno effettuare il primo aggiornamento firmware.

Il nuovo aggiornamento firmware disponibile in Italia tramite la classica modalità OTA (over the air) ha seriale G988BXXU1ATBK (per Galaxy S20) e ha un peso di circa 400 megabyte.

Ovviamente il seriale cambierà per il modello S20 Plus e S20 Ultra.

L’aggiornamento è basato ovviamente ancora su Android 10 e la nuova interfaccia Samsung One UI 2.1.

Da quello che possiamo leggere direttamente sul change-log dell’aggiornamento, i Galaxy S20 ricevono un aggiornamento generale su stabilità, prestazioni ed eliminazione di bug.

Oltre a questo vengono installate in anteprima, prima dei Pixel, le patch di sicurezza che saranno rilasciate da Google a marzo 2020.

Sfortunatamente non c’è nessun riferimento al presunto aggiornamento dei display a 120Hz con risoluzione impostata in QHD+ per tutti i modelli S20, notizia rumoreggiata pochi giorni fa.

