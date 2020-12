I Galaxy S21 arriveranno a gennaio con supporto alla S Pen: la conferma ufficiale di Samsung

Samsung ha confermato ufficialmente che i dispositivi della gamma Galaxy S21 saranno presentati a gennaio 2021 e incorporeranno il supporto alla pennina S Pen.

Sono ormai più di due settimane che riceviamo costantemente rumors dal web sull’arrivo in anticipo della prossima gamma Galaxy S21 di Samsung.

Finalmente abbiamo la conferma ufficiale che effettivamente i nuovi smartphone top di gamma di Samsung saranno presentati ufficialmente a gennaio 2021.

I Galaxy S21 avranno ufficialmente il supporto alla S Pen e arriveranno a gennaio 2021: Samsung conferma

Infatti TM. Roh, presidente e capo della divisione mobile di Samsung, in una recente intervista ha rilasciato un commento ufficiale al riguardo:

“Thank you to everyone who supported us in 2020. I look forward to sharing more in January!”… “We’ve also been paying attention to people’s favorite aspects of the Galaxy Note experience and are excited to add some of its most well-loved features to other devices in our lineup.”

Da queste dichiarazioni si possono evincere chiaramente due interessanti informazioni.

La prima come già accennato che effettivamente Samsung presenterà i nuovi dispositivi a gennaio 2021, anche se non c’è una data ancora ufficiale.

Vi ricordo che i precedenti rumors affermano che l’azienda coreana annuncerà i prossimi Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra molto probabilmente in data 14 gennaio 2020.

La seconda notizia riguarda invece l’utilizzo/supporto della pennina capacitiva S Pen anche su smartphone che non fanno parte della linea Galaxy Note.

Questo ci fa presuppore che pure i Galaxy S21 potranno utilizzare come optional la S Pen.

Rumors comunque affermano che solamente il Galaxy S21 Ultra implementerà il supporto a questa funzionalità, ma dato che non c’è ancora nulla di certo bisognerà aspettare la conferma ufficiale.

TM. Roh durante la sua intervista ha pure affermato: “we’ll be expanding our portfolio of foldables”.

Giusto ieri dal web alcune voci di corridoio affermano che Samsung starebbe lavorando per lanciare la bellezza di quattro nuovi smartphone pieghevoli nel corso del 2021, ampliando decisamente il proprio portafoglio prodotti in quel segmento di mercato.

Infine da tenere in considerazione un ultima affermazione dell’alto dirigente coreano: “Be on the lookout for super-intelligent, pro-grade camera and video capabilities in 2021″.

Molto probabilmente TM. Roh si riferisce al nuovo comparto fotografico del Galaxy S21 Ultra con il nuovo sensore da 108MP di terza generazione e con teleobbiettivo con zoom ottico 10X.

Fonte: Notizia ufficiale