I Galaxy S23 con Android 14 e ONE UI 6.0 hanno problemi di fluidità?

Un numero crescente di utilizzatori di uno smartphone serie Galaxy S23 aggiornati ad Android 14 e ONE UI 6.0 si lamentano di alcuni problemi di fluidità: i dettagli.

I più attenti nel panorama degli smartphone della serie Galaxy S sapranno benissimo che ormai da un paio di settimane Samsung ha rilasciato l’aggiornamento alla ONE UI 6.0 con Android 14 per i Galaxy S23.

Ebbene sembra che un numero crescente di utenti si sia lamentato dell’ultimo aggiornamento.

La serie Galaxy S23 dopo l’aggiornamento ad Android 14 con ONE UI 6.0 non è fluida come dovrebbe?

Samsung ha iniziato a ricevere critiche da parte di alcuni suoi utenti, soprattutto quelli che hanno partecipato anche alla beta pubblica della ONE UI 6.0, perché la versione finale stabile risulta esser meno fluida di quella provata in beta.

Il fatto stesso che l’azienda coreana abbia limitato il rilascio della versione Android 14 sui Galaxy S23 solo in alcuni paesi e non a livello globale, potrebbe star a significare che l’azienda coreana sia decisamente al corrente di questo problema.

Ovviamente non si tratta di un problema che inficia l’utilizzo dello smartphone, gli utenti non stanno dicendo questo.

Sono utenti che comprando uno smartphone top di gamma e pagando un certo prezzo si aspettano prestazioni e fluidità di utilizzo quasi impeccabili.

Invece questi utenti hanno sottolineato come il loro telefono adesso presenti alcuni scatti qua e là, scatti che non erano presenti nell’aggiornamento beta One UI 6.

Anche l’interfaccia in alcuni frangenti non sembra essere reattiva come dovrebbe essere, ovvero come era nella versione stabile con Android 13 e nella beta con Android 14.

Samsung comunque, come già detto, è a conoscenza di questi problemi e pare che abbia già promesso che lavorerà per rendere nuovamente l’interfaccia fluida come in passato, soprattutto le animazioni, con futuri aggiornamenti.

Vedremo se questi futuri aggiornamenti promessi dall’azienda coreana risolveranno i problemi di scatti qua e la nelle animazioni di chiusura e apertura delle app o di gestione dei widget.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon