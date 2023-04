I Galaxy S23 hanno il 5G più veloce dei Galaxy S22: è determinante?

Samsung ha migliorato le velocità medie della connettività 5G dei suoi nuovi top di gamma Galaxy S23 rispetto ai precedenti Galaxy S22: ma è un fattore così determinante?

Con l’arrivo dei nuovi smartphone top di gamma serie Galaxy S23, Samsung ha fatto un ulteriore step nel garantire una connettività 5G più stabile e veloce rispetto alla generazione dei Galaxy S22.

Infatti tutti i modelli S23 (normale, plus, Ultra) montano il nuovo modem Qualcomm X70, una versione aggiornata del modem Qualcomm X65 montato sui modelli serie S22 (normale, plus, ultra).

Sulla carta i primi godono di un hardware modem più aggiornato e veloce, ma bisogna capire se vale la pena cambiare smartphone solo per quest’aspetto.

Samsung afferma che il nuovo Qualcomm X70 è il primo chipset che sfrutta il sistema modem-RF 5G con processore AI integrato.

Questo permetterebbe al chip X70 di migliorare la sintonizzazione adattiva dell’antenna fino al 30%, aumentando di fatto la velocità, la stabilità, la copertura, la latenza, l’efficienza energetica della connessione.

Di recente lo speed tester Ookla ha rilasciato alcuni grafici sulla velocità media in 5G dei telefoni della serie Galaxy S23, confrontandoli con quelli della generazione Galaxy S22, testati in vari paesi.

Possiamo prendere di esempio due paesi molto utili per capire se effettivamente i nuovi modem 5G X70 fanno la differenza: la Corea del Sud e l’Italia.

Prendiamo di esempio la Corea del Sud perché è uno dei paesi più evoluti dal punto di vista della connettività mobile 5G con una copertura nazionale già al 35% e una connessione di base molto veloce.

In Corea del sud infatti i test fatti sui modelli S22 e S23 indicano una velocità media del 5G di 496 mbps.

Ebbene dai test in questo paese si nota come tutti i Galaxy S23 mantengano una velocità media superiore ai 500 mbss, con punte che arrivano a 584mbps per il modello Ultra.

Invece tra i precedenti modelli, solo il Galaxy S22 Ultra riesce a mantenere una velocità media importante sopra i 530 mbps, mentre i modelli S22 e S22 Plus non superano i 415-450 mbps di media.

Si può notare un importante passo in avanti soprattutto nel modello meno costoso, il Galaxy S23, rispetto al Galaxy S22.

In Upload ci sono anche qua alcune differenze, ma marginali considerato le velocità medie, e la latenza è praticamente identica tra tutti i prodotti con variazioni piuttosto limitate.

Ma da noi passare da un Galaxy S22 ad un Galaxy S23 per migliorare la connettività 5G ha senso?

In Italia il 5G sta prendendo piede ma non è di certo ai livelli del 5G presente in Corea del Sud.

Con una copertura del 14% nazionale, i test effettuato sui modelli S22 e S23 indicano una velocità media in download di soli 125 mbps.

Considerate le velocità già limitate di per se, i miglioramenti dei Galaxy S23 rispetto ai Galaxy S22 sono piuttosto risicati soprattutto per le versioni più costose.

Anche in questo caso però qualcosa di interessante si intravede con il modello S23 normale rispetto al S22 Normale: le velocità medie in download salgono infatti di 50 mbps.

Per quanto riguarda latenza e upload le differenze sono così limitate che non ci sono di fatto margini reali di cambiamento.

Ma allora in Italia conviene passare da un S22 ad un S23 per migliorare veramente la connessione 5G?

NO, se volete passare ad un nuovo S23 fatelo solo se avete modelli con solo 4G o smartphone già 5G ma vecchi di almeno 3 generazioni.

Finché la copertura del 5G in Italia non supererà il 30-40% della popolazione e avrà una velocità almeno doppia rispetto a quelle attuale, un modem più veloce al momento non può considerarsi un fattore determinante per un cambiamento di telefono.

