I Galaxy Watch 4 e 5 si aggiorneranno per supportare chi ha i polsi tatuati

Un aggiornamento in arrivo nella seconda metà del 2023 permetterà ai Galaxy Watch 4 e Watch 5 di rilevare molto più facilmente i dati degli utenti con i polsi tatuati.

Il sensore biometrico che viene utilizzato dai Galaxy Watch 4 e Watch 5 è capace di raccogliere molti dati che permettono agli smartwatch di tracciare lo stato di salute e le attività degli utenti che li indossano.

C’è però al momento un problema che riguarda tutte le persone che amano tatuarsi e ne hanno uno nella parte del polso, dove vengono indossati gli smartwatch.

Infatti i tatuaggi al momento non permettono praticamente a tutti gli smartwatch presenti in commercio, pure quelli super costosi di Apple, di tracciare in maniera precisa i dati.

L’inchiostro utilizzato dai tatuaggi potrebbe a volte impedire ai sensori biometrici di riconoscere quando l’utente indossa lo smartwatch, e quindi il sensore non inizia a raccogliere dati o lo fa in maniera intermittente.

Samsung aggiornerà i Galaxy Watch 4 e Watch 5 risolvendo il problema del monitoraggio con persone tatuate ai polsi

Sembra però che questo problema in futuro sarà risolto sui Galaxy Watch 4 e Watch 5 con un aggiornamento software che sarà disponibile nella seconda metà del 2023.

La notizia proviene direttamente da un moderatore della Samsung Community responsabile diretto dell’app Galaxy Wear.

Il moderato ha spiegato che gli sviluppatori software di Samsung stanno lavorando per aggiungere una funzionalità che dovrebbe migliorare il rilevamento per gli utenti che hanno tatuaggi sui polsi.

Si pensa che questa nuova funzionalità potrebbe debuttare direttamente con l’arrivo della ONE UI Watch 5 basata sul sistema operativo Wear OS 4.

Considerato che la ONE UI Watch 5 con Wear OS 4 sarà annunciato con il prossimo Galaxy Watch 6 a fine luglio 2023, ci si aspetta che i Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 verranno aggiornati entro fine agosto 2023.

Staremo a vedere!

