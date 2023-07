I Galaxy Watch 6 misureranno la temperatura ambientale e degli oggetti

I prossimi smartwatch serie Galaxy Watch 6 di Samsung potranno misurare la temperatura ambientale e quella degli oggetti: i dettagli svelati.

Ormai penso che sappiate che il 26 luglio 2023 è la data del prossimo Samsung Unpacked event: ecco dove potete seguirlo ed ottenere un coupon da 100 euro

In tale data saranno presentati pure i Galaxy Watch 6.

Samsung Galaxy Watch 6: potranno misurare le temperature ambientali e degli oggetti

Gli attuali Galaxy Watch 5 hanno già la capacità di poter misurare la temperatura corporea della persona che lo sta indossando, ma sembra che la nuova serie Watch 6 farà di meglio.

Samsung ha infatti annunciato tre nuove applicazioni per Wear OS, una di queste si chiama Thermo Check e debutterà proprio sui nuovi smartwatch.

Ebbene l’applicazione in questione consente agli utenti di controllare la temperatura dell’ambiente circostante senza la necessità di un contatto fisico, e possono anche misurare la temperatura di oggetti.

Ad esempio gli utenti potranno controllare la temperatura del cibo che stanno per mangiare, la temperatura dell’acqua in cui stanno per nuotare o altro, in modo da rimanere informati su ciò che li circonda.

I Galaxy Watch 6 sulla carta dovrebbero implementare un ulteriore sensore di temperatura rispetto ai Galaxy Watch 5 per migliorare l’esperienza d’uso.

Infatti se rimanesse lo stesso sensore già presente sugli Watch 5 il tutto risulterebbe abbastanza scomodo: bisognerebbe togliersi tutte le volte lo smartwatch per misurare temperature diverse da quella della pelle.

Comunque considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Mancano pochi giorni all’annuncio ufficiale, quindi ci vorrà solo ancora un po’ di pazienza per conoscere tutti i dettagli.

