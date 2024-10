I Galaxy Watch potranno mandare messaggi RCS senza smartphone?

I Samsung Galaxy Watch con Wear OS in un futuro prossimo potrebbero essere in grado di inviare messaggi RCS senza essere collegati allo smartphone: i rumors.

Google lavora da un bel po’ di tempo ai così detti messaggi RCS (Rich Communication Services) tramite la propria applicazione Android Messaggi presente di default su tutti gli smartphone.

Questa funzionalità è presente anche sugli smartwatch con Wear OS ma con limitazioni.

Samsung Galaxy Watch in futuro si potranno inviare messaggi RCS senza uno smartphone connesso?

Chi possiede uno smartwatch Galaxy Watch (dal modello 4 in su), o un altro orologio smart con Wear OS, al momento può ricevere e rispondere direttamente sul quadrante dell’orologio a messaggi RCS.

Ma attenzione questa funzionalità di ricezione e invio è limitata al fatto che lo smartwatch deve essere connesso ad uno smartphone che fa da ricevitore ed invio degli stessi messaggi.

La situazione dovrebbe cambiare per gli smartwatch Wear OS con connettività LTE, quindi che hanno accesso ai dati mobili.

Durante l’analisi della versione beta v20240926 di Google Messages, il team di Android Authority ha scoperto un codice sorgente che indicherebbe che l’azienda americana sta lavorando al funzionamento senza smartphone:

bugle.enable_wear_standalone_rcs

bugle.enable_wear_standalone_rcs_settings

bugle.enable_wear_standalone_voice_message

Dalle informazioni elencate (bugle è il nome interno dell’app Google Messaggi), pare che in futuro gli smartwatch Wear OS saranno in grado di gestire non solo i messaggi di testo standard, ma anche i messaggi vocali inviati tramite RCS.

Non sarà quindi più necessario avere giocoforza uno smartphone connesso ai dati mobili per ottenere questa funzionalità: basterà lo smartwatch standalone.

Sfortunatamente non ci sono ancora dettagli se questa funzionalità sarà funzionante anche per gli smartwatch che si collegano solo al Wi-Fi senza LTE, ovviamente funzionalità limitata a casa o in zone dove lo stesso Wi-Fi prende.

Per adesso dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, ne da parte di Google ne da parte di Samsung, vi preghiamo di prendere la notizia con il giusto distacco emotivo.

