I Galaxy Z Fold 4 adesso possono utilizzare Galaxy Enhance X l’image editor con AI

I possessori dello smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 4 possono utilizzare adesso l’image editor con AI Galaxy Enhance X: i dettagli.

Giusto un paio di mesi fa vi avevamo segnalato che Samsung aveva aggiornato l’applicazione Galaxy Enhance X, un editor di immagini che sfrutta l’intelligenza artificiale, redendolo disponibile anche per i Galaxy S23.

Galaxy Enhance X disponibile per i Samsung Galaxy Z Fold 4: i dettagli

Oggi abbiamo la conferma che l’applicazione in questione si può scaricare ed utilizzare anche sugli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 4.

Infatti basta scaricare la nuova versione 1.0.76 (o successive) direttamente dal Samsung Galaxy Store (l’app è completamente gratuita).

Quali sono le principali funzioni della Galaxy Enhance X?

Questo editor di immagini sfrutta l’intelligenza artificiale per correggere le imperfezioni e regolare alcuni aspetti delle immagini.

Ad esempio è possibile:

aggiungere l’HDR ad un immagine senza

schiarire le immagini

correggere la sfocatura

affinare l’immagine

correggere l’effetto moiré

rimuovere riflessi o ombre

correggere la distorsione dell’obiettivo

creare uno scatto in modalità ritratto da uno normale

funzionalità per ritoccare il viso: levigatezza della pelle, la tonalità del colore, la mascella e la dimensione degli occhi

C’è pure una funzionalità rapida, chiamata “pulsante magico”, che modifica l’immagine migliorandola in maniera ragionevole secondo l’intelligenza artificiale dell’app.

Vi ricordo infine che l’applicazione in questione oltre ai Galaxy Z Fold 4 e ai Galaxy S23 è compatibile anche con la serie Galaxy S22, con cui ha fatto il debutto.

Probabilmente Samsung continuerà ad aggiornare l’app per renderla compatibile anche con altri smartphone già in commercio o in arrivo nei prossimi mesi.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon