I Redmi Note 10 globali arriveranno a marzo 2021: l’ufficialità

La prossima serie Redmi Note 10 di Xiaomi sarà presentata ufficialmente a marzo 2021: l’ufficialità tramite un video pubblicitario.

La gamma Redmi Note 10 è stata vociferata sul web già da diverse settimane, e oggi finalmente abbiamo la conferma che Xiaomi la presenterà il prossimo mese.

Infatti tramite un video pubblicitario si afferma che questi nuovi smartphone vedranno luce inizialmente nel mercato indiano a partire da inizio marzo 2021.

𝘼 𝙣𝙚𝙬 𝙙𝙚𝙘𝙖𝙙𝙚, 𝙖 𝙣𝙚𝙬 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙩𝙪𝙢 𝙟𝙪𝙢𝙥 𝙞𝙣 𝙞𝙣𝙣𝙤𝙫𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣!#RedmiNote10 series is from another orbit & it's arriving early March this year! 🚀

Brace yourselves for a #10on10 experience! RT if you want to know more. 🔁

I ❤️ #Redmi #RedmiNote 🔟 #Launch pic.twitter.com/rRMWkejnI4

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 10, 2021