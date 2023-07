I Samsung Galaxy più popolari che non riceveranno Android 14 e ONE UI 6.0

Possiamo fare già una lista ufficiosa degli smartphone e tablet Samsung Galaxy più popolari che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 14 con interfaccia ONE UI 6.0.

Abbiamo già le prime indiscrezioni che Samsung lancerà una beta pubblica della ONE UI 6.0 basata sul sistema operativo Android 14 in alcuni paesi selezionati per i Galaxy S23 entro la fine di questo mese.

Ma ci sono alcuni dispositivi di Samsung che in passato hanno avuto un buon successo commerciale ma che però non saranno mai aggiornati in futuro.

Popolari smartphone e i tablet Samsung Galaxy che non saranno mai aggiornati ad Android 14 con ONE UI 6.0

Se possedete uno smartphone ex top di gamma o di fascia media comprato prima del 2021, molto probabilmente non vedrete l’aggiornamento ad Android 14.

Infatti in quel periodo Samsung garantiva al massimo 3 anni di aggiornamento software e 4 anni di supporto di sicurezza per il sistema operativo Android.

Per aiutarvi, vi segnaliamo una lista ufficiosa di alcuni popolari dispositivi venduti da Samsung che però non saranno aggiornati:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Di fatto se possedete uno di questi smartphone o tablet, l’aggiornamento ad Android 13 con interfaccia ONE UI 5.x sarà l’ultima disponibile.

Ma però non temete, Samsung dovrebbe garantirvi almeno un altro anno di supporto tecnico dal punto di vista della sicurezza e bugs di sistema operativo.

Di fatto tutti questi dispositivi dovrebbero essere coperti lato aggiornamenti di sicurezza per una parte o gran parte del 2024.

La lista dei dispositivi non aggiornabili ad Android 14 non comprende tutti gli altri smartphone o tablet che non hanno ricevuto e non riceveranno mai Android 13.

Se il vostro smartphone o tablet Samsung Galaxy ad oggi è ancora fermo ad Android 12, scordatevi Android 14.

