I Samsung Galaxy S21 possono già provare Android 12 con ONE UI 4.0 in Beta (Corea)

Samsung ha annunciato la prima beta pubblica dell’aggiornamento ad Android 12 con ONE UI 4.0 per la Gamma Galaxy S21: al momento attiva solo in Corea del Sud.

Non molto tempo fa vi avevamo informato che Samsung avrebbe di fatto saltato la versione ONE UI 3.5 per passare direttamente alla nuova interfaccia ONE UI 4.0.

La gamma Galaxy S21 riceve per prima la beta pubblica di Android 12 con ONE UI 4.0: si parte dalla Corea del Sud

Oggi abbiamo la prima conferma ufficiale di questo, dato che l’azienda coreana ha rilasciato la prima beta pubblica di Android 12 con ONE UI 4.0 per la gamma Galaxy S21 (normale, plus e Ultra).

Al momento solamente i clienti residenti in Corea del Sud possono chiedere di partecipare alla Beta utilizzando il modulo di richiesta presente sull’applicazione Samsung Members.

La beta sta adesso raccogliendo partecipanti, e dovrebbe iniziare a breve.

Non sappiamo se Samsung amplierà nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane, la beta pubblica della One UI 4.0 anche in altri paesi, compresa l’Europa.

Di solito l’azienda coreana seleziona paesi europei come Gran Bretagna o Germania, e raramente sono state avviate beta pubbliche per i consumatori residenti in Italia.

Ci si può aspettare che oltre alla Gamma Galaxy S21 possano aggiungersi altri dispositivi top di gamma per la beta pubblica, ma di fatto non possiamo confermarvelo.

Quanto tempo durerà la nuova beta pubblica con Android 12 prima del rilascio ufficiale della versione definitiva?

Possiamo stimare che la beta pubblica possa durare dai 2 ai 3 mesi, considerato che si tratta di un aggiornamento importante del sistema operativo oltre che un cambiamento di interfaccia.

Ci sono quindi buone possibilità che Samsung inizi a rilasciare la versione finale a fine ottobre o inizio novembre di quest’anno, almeno per i top di gamma più importanti come i Galaxy S21.

Ovviamente si tratta solo di una stima non ufficiale, quindi bisognerà attendere maggiori informazioni in merito nelle prossime settimane.

