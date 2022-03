I Samsung Galaxy S21 si aggiornano alla One UI 4.1 basata su Android 12: le novità

La gamma Galaxy S21 sta iniziando a ricevere da parte di Samsung l’aggiornamento alla ONE UI 4.1 basata sul sistema operativo Android 12: si parte al momento dal Canada.

La versione software ONE UI 4.1 ha fatto il suo debutto ufficiale con l’arrivo degli smartphone della gamma Galaxy S22.

Ma come vi abbiamo già illustrato nel nostro precedente articolo, questa versione software sarà distribuita anche su altri smartphone Galaxy in futuro.

Samsung Galaxy S21 si aggiornano alla ONE UI 4.1: queste le principali novità in arrivo

Oggi abbiamo la conferma che l’azienda coreana ha iniziato il rilascio della ONE UI 4.1 sulla gamma Galaxy S21, al momento però solamente in Canada.

Gli smartphone in questione stanno infatti ricevendo tramite classica modalità OTA i nuovo firmware seriale G99xWVLU5CVBA (la x cambia a seconda del modello).

Come potete vedere voi stessi dal firmware seriale si tratta solo di modelli venduti da due specifici operatore telefonici canadesi: Rogers e Sasktel.

Di fatto il firmware che sarà rilasciato nelle prossime settimane in Europa, e quindi in Italia avrà seriale diverso.

La sostanza dell’aggiornamento però non varierà.

Infatti all’interno del nuovo firmware verranno introdotte alcune delle funzionalità camera che erano fino a ieri un esclusiva per gli smartphone della gamma Galaxy S22.

Più nello specifico nei Galaxy S21 verranno introdotte queste nuove funzioni camera:

ritratto notturno,

riconoscimento degli animali domestici,

modifica della posizione dell’illuminazione,

modalità ritratto con teleobiettivo,

Director’s View,

un’interfaccia utente della fotocamera migliorata.

Oltre a questo si potranno notare altre novità come l’integrazione live di Google Duo, l’app Expert RAW, Object Eraser, Quick Share, l’integrazione grammaticale nella tastiera Samsung e altro ancora.

Infine vengono aggiornate le patch di sicurezza di Android al mese di marzo 2022.

Non sappiamo quando effettivamente l’aggiornamento ONE UI 4.1 per i modelli S21 sarà rilasciato anche in Italia.

Vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti che trovate nelle impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, prima di aggiornare come sempre consigliamo di:

effettuare un eventuale backup dei dati più importanti salvati sul telefono;

iniziare la procedura di download e installazione del nuovo firmware solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%.

Fonte: Via