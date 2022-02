I Samsung Galaxy S22 non hanno lo slot per microSD e jack 3.5mm: ricordatevelo prima di acquistarli

Per decidere se acquistare o meno un nuovo Samsung Galaxy S22 ricordatevi che tutti e tre gli smartphone in questione non hanno lo slot per la microSD e il jack da 3.5m.

Quando decidete di acquistare uno smartphone top di gamma non sempre questi smartphone offrono tutte le caratteristiche tecniche che alcuni utenti si aspettano.

La nuova Gamma Galaxy S22 ha tante caratteristiche positive ma anche due mancanze

Ovviamente prestazioni, multimedialità, display sempre più grandi e luminosi, sono i punti di forza dei nuovi dispositivi top di gamma che Samsung presenta ogni anno.

La gamma Galaxy S22, composta dal dispositivo S22, S22 Plus e S22 Ultra hanno sicuramente prestazioni ottime grazie ai nuovi chipset di ultima generazione con processo produttivo a 4nm

La multimedialità fa un passo in avanti, basti pensare che adesso applicazioni social molto famose come Snapchat, Instagram, TickTock implementano tutte le funzionalità delle camere dei modelli S22 direttamente nell’App.

Inoltre i nuovi Galaxy S22 hanno una resistenza ai graffi e alla piegatura di tutto rispetto, e non hanno criticità a livello i facilità di riparazione.

Sfortunatamente però i Galaxy S22 hanno due mancanze che potrebbero far storcere il naso ad una certa cerchia di consumatori.

Niente slot per microSD: la memoria interna non è espandibile

La prima mancanza è l’assenza dello slot dedicato alle MicroSD: di fatto la memoria interna dello smartphone non è espandibile.

Chi quindi abbisogna di un elevato numero di GB per applicazioni, per registrare tanti video in 8K o 4K o scattare foto, forse la versione da soli 128GB potrebbe risultare non ottimale.

C’è poi chi ha tanti file salvati su microSD da almeno 256GB, e sfortunatamente passando ad un Galaxy S22 non potrà portarsela dietro.

La soluzione a questa mancanza si può risolvere con:

Acquistare uno modello con più memoria interna (da 256GB in su) Acquistare spazio Cloud per trasferire il prima possibile i propri scatti fotografici, video, o documenti.

Niente jack da 3.5mm per le cuffie: adattatori o TWS

Altra mancanza, anche questa un po’ fastidiosa per alcuni, è la mancanza dello slot da 3.5mm per l’audio (cuffie).

Chi ha la propria cuffia con filo e jack da 3.5m dovrà gioco forza utilizzare l’adattatore da 3.5mm a Type C per ascoltare la musica con le proprie cuffiette preferite.

Ovviamente chi non vuole il doppio ingombro dell’adattatore Type C, può sempre decidere di acquistare un paio di cuffie Wireless Bluetooth di ultima generazione che offrono una qualità audio ormai elevata.

Secondo voi queste due mancanze sono due difetti troppo importanti che vi faranno rinunciare di acquistare un Galaxy S22 (budget permettendo)? Fatecelo sapere nei commenti!