I Samsung Galaxy S23 debutteranno con la ONE UI 5.1? Galaxy S22 già in test

Samsung potrebbe far debuttare la nuova interfaccia ONE UI 5.1 con l’arrivo dei prossimi Galaxy S23; test già avviato per i Galaxy S22: i dettagli trapelati.

Come sappiamo Samsung nel mese di dicembre ha di fatto aggiornato moltissimi suoi smartphone alla versione software ONE UI 5.0 basata sul sistema operativo Android 13.

Sembra però che l’azienda coreana stia già lavorando e testando la versione software più recente, ovvero la 5.1.

Samsung Galaxy S23: debutteranno con la ONE UI 5.1 a febbraio 2023? Test per i Galaxy S22

La ONE UI 5.1 si tratterà comunque di una versione software con poche reali novità, dato che è una versione incrementale minore.

Si pensa che l’azienda coreana apporterà miglioramenti a livello di personalizzazione della schermata di blocco, integrerà il nuovo design del widget del lettore multimediale di Android 13 e altre piccoli cambiamenti qua e la.

Interessante sapere che oltre ai Galaxy S23, la ONE UI 5.1 potrebbe debuttare in tempi brevi pure sui Galaxy S22.

Secondo informazioni provenienti dalla corea del Sud i Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra sono in fase di test con il firmware seriale S90xEXXU2CVL7 (la x cambia a seconda del modello).

Questi firmware incorporano infatti la ONE UI 5.1, quindi i Galaxy S22 potrebbero ricevere un aggiornamento OTA ufficiale a distanza di pochi giorni o un paio di settimane dal lancio dei Galaxy S23 con UI 5.1 già incorporata.

Ovviamente al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter, Via2