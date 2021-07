I Samsung Galaxy Tab S8 saranno presentati insieme ai Galaxy S22?

Nuovi rumors affermano che con la presentazione dei Galaxy S22 Samsung mostrerà al grande pubblico pure i suoi prossimi Galaxy Tab S8: ecco i dettagli.

In data 11 agosto 2021 Samsung annuncerà i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold3 and Z Flip3, ma non arriveranno i nuovi tablet top di gamma della gamma Galaxy Tab S8.

Gamma Samsung Galaxy Tab S8: in arrivo insieme ai futuri Galaxy S22?

Nuove voci di corridoio infatti affermano che i tablet in questione slitteranno almeno fino ad inizio 2022, più precisamente quando l’azienda coreana presenterà i futuri Galaxy S22.

Si presuppone quindi che i Galaxy Tab S8 saranno presentati ad inizio gennaio del prossimo anno e la loro commercializzazione partirà da febbraio 2022.

Queste informazioni sono state diffuse dall’informatore Ice Universe, che ha fornito anche alcuni dettagli tecnici del tablet.

Da quello che è trapelato ci saranno almeno tre versioni: il TAb S8, il Tab S8 Plus (SM-X806x) e il Tab S8 Ultra (SM-X906x).

Il primo (Tab S8) dovrebbe montare una batteria interna da 8000 mAh e un display LCD da 11 pollici di diagonale.

Il modello Tab S8 Plus avrà invece una batteria interna da 10090 mAh che alimenterà un display OLED più grande da 12,4 pollici di diagonale.

Infine il modello Tab S8 Ultra avrà una batteria da 11500 mAh per un display OLED ancora più grande che dovrebbe arrivare sui 14.6 pollici di diagonale.

Tutti i display dovrebbero avere la frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Si presume che i Galaxy Tab S8 Plus e Tab S8 Ultra utilizzino come chipset lo Snapdragon 888 e debutteranno sul mercato con Android 12 e interfaccia personalizzata ONE UI 4.0.

Considerato che sono tablet android top di gamma aspettatevi dei prezzi di vendita non economici.

Dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

Fonte: Via Twitter 1 e Via Twitter 2