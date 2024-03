I Samsung Galaxy Watch del futuro torneranno al design squadrato?

Secondo recenti rumors Samsung starebbe pensando di tornare ad utilizzare il design squadrato per i futuri Galaxy Watch: ecco i dettagli trapelati.

Alcune voci di corridoio provenienti dalla Corea del Sud affermano che Samsung sarebbe intenzionata a cambiare design dei suoi smartwatch futuri, abbandonando quello circolare a favore di quello rettangolare o quadrato.

Galaxy Watch del futuro: Samsung tornerà al design rettangolare/quadrato?

Sono passati veramente tanti anni dall’ultimo smartwatch con design rettangolare/quadrato da parte di Samsung: stiamo infatti parlando di un dispositivo del 2014 il Galaxy Gear Live (successore del primo Gear e del Gear 2).

Dopo il Gear Live l’azienda coreana ha abbandonato il design rettangolare/quadrato, e ha iniziato a produrre smartwatch con display circolare continuando a farlo fino ad oggi con i Galaxy Watch 6.

Ma come sappiamo niente è per sempre, e Samsung pare stia lavorando per un cambiamento.

L’azienda infatti sembrerebbe intenzionata a voler produrre ancora una volta smartwatch quadrati o rettangolari che porteranno questa volta il marchio Galaxy Watch.

Le voci affermano che i responsabili Samsung hanno preso con “entusiasmo” questa nuova politica produttiva, e ed “è molto probabile che il passaggio” (alla forma quadrata/rettangolare) “avvenga” in futuro.

Non sappiamo però quando effettivamente Samsung deciderà di passare da un design circolare ad uno squadrato.

Nella seconda metà di quest’anno l’azienda coreana presenterà il prossimo Galaxy Watch 7, ma probabilmente quest’ultimo rimarrà con un design circolare (salvo sorprese).

Ci si aspetta quindi che solo a partire dal 2025 gli orologi smart serie Galaxy Watch potranno ottenere un display rettangolare o quadrato.

Di fatto per il momento, dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

