Il dopo PocoPhone F1 si farà: nel 2020 arriva F2

Arrivano conferme ufficiali che il successore del PocoPhone F1 arriverà nel 2020: potrebbe chiamarsi F2 ma non c’è ancora certezza per il nome.

Uno dei marchi secondari di Xiaomi, PocoPhone, ha ufficialmente confermato tramite un proprio account Twitter (successivamente cancellato), che nel 2020 ci saranno interessanti novità.

Il successore del PocoPhone F1 molto probabilmente si farà: arriverà nel 2020

Dovrebbe sulla carata uscire il successore dell’attuale PocoPhone F1, il primo smartphone android con caratteristiche hardware da TOP di gamma ma con un prezzo da medio gamma.

Il PocoPhone F1 ha fatto il suo debutto ad agosto 2018, e per tutto il 2019 il sotto-marchio di Xiaomi non ha presentato nulla di nuovo.

Alcuni hanno pensato che il Redmi K20 (da noi chiamato Xiaomi Mi 9T) sarebbe stato ri-brandizzato come PocoPhone F2 nel corso del 2019, ma questo non è avvenuto.

Ancora oggi, nonostante il comunicato ufficiale di Alvin Tse, il direttore generale a livello globale di PocoPhone, non sappiamo nulla delle caratteristiche del prossimo smartphone cinese.

Questo è quello che è stato rilasciato: “You will hear more from POCO in 2020 ♥️” — Alvin Tse #MiFan (@atytse)

E’ comunque molto probabile che già nelle prime settimane del 2020 rumors dalla Cina sveleranno alcune novità che riguarderanno il nuovo dispositivo, magari il nome e qualche dettagli tecnico sulle specifiche hardware.

Per adesso quindi vi preghiamo di portare pazienza se avete acquistato in passato o siete fan degli smartphone PocoPhone: le notizie prima o poi arriveranno.

Fonte: Via