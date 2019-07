Il Galaxy A40 supporta Samsung Pay con l’ultimo aggiornamento firmware

Con il più recente aggiornamento firmware anche il Galaxy A40 adesso può supportare il sistema di pagamento in mobilità Samsung Pay: i dettagli.

Buone notizie per tutti i consumatori italiani che hanno deciso o sono decisi ad acquistare lo smartphone di fascia media-bassa Samsung Galaxy A40.

Samsung Galaxy A40 sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware a metà luglio 2019: i dettagli

L’azienda coreana ha infatti iniziato a rilasciare in Europa (Svezia, Germania, Svizzera, Spagna, Gran Bretagna) per questo dispositivo mobile un nuovo aggiornamento firmware con seriale A405FNXXU2ASG1.

Il firmware in questione è ovviamente basato sul sistema operativo Android Pie 9.0 ed è scaricabile al momento tramite la classica modalità OTA (over the air).

Da quello che sappiamo tale firmware permette al Galaxy A40 di supportare ufficialmente il sistema di pagamento in mobilità Samsung Pay tramite il chipset NFC.

Ecco dove potete trovare maggiori informazioni su Samsung Pay per l’Italia.

Oltre al supporto per Samsung Pay, sul A40 vengono installate pure le più recenti patch di sicurezza che sono state rilasciate da Google nel mese di luglio 2019.

Le patch di luglio 2019 risolvono 10 vulnerabilità ritenute di livello critico, altre 10 vulnerabilità di livello alto: la più pericolosa riguardava il frame work media dove un malintenzionato poteva far penetrare un codice malevolo per compromettere il dispositivo.

Oltre alle patch di Google, la stessa Samsung ha risolto 13 vulnerabilità che ha individuato sul proprio software e interfaccia One UI.

Tra le più importanti risolte una falla nella Galleria e una nel pannello rapido: quest’ultima poteva far attivare o disattivare il bluetooth bypassando la schermata di blocco.

Si spera inoltre che Samsung abbia risolto alcuni problemi di instabilità del sistema operativo che affliggevano i Galaxy A40 con il firmware precedente.

Dato che il rilascio del nuovo firmware è iniziato da poco, non sappiamo quando effettivamente i dispositivi venduti in Italia saranno aggiornati.

Vi consigliamo di tenere sotto controllo il centro aggiornamenti del telefono, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Fonte: Via