Il Galaxy J7 Pro ottiene l’aggiornamento ad Android Pie

Il Galaxy J7 Pro è il primo dispositivo entry level del 2017 ad ottenere l’aggiornamento ad Android Pie e le relative patch di sicurezza di Maggio.

L’update è stato avvistato in Russia con il numero firmware J730FMXXU5CSEE, come normalmente accade presto potrebbe essere rilasciato per altri paesi.

Galaxy J7 Pro aggiornamento Android Pie e patch di sicurezza di Maggio

Con qualche ritardo il dispositivo ottiene anche tutti gli aggiornamenti di sicurezza di Maggio, con Android Pie è ovviamente inclusa la nuova interfaccia One UI con il tema notte e netti miglioramenti all’intero sistema.

E’ possibile verificare la presenza dell’aggiornamento di Android Pie per il Galaxy J7 Pro direttamente dal menu impostazioni del dispositivo scegliendo l’opzione Aggiornamento Software, in alternativa è possibile attendere la notifica automatica di rilevamento dell’update.

Dal momento che questi aggiornamenti vengono rilasciati in più fasi, l’aggiornamento per l’Italia potrebbe non ancora essere disponibile ed essere inviato nel corso della settimana.

Per gli utenti più esperti che hanno dimestichezza con l’installazione manuale del firmware, ci sarà la possibilità di scaricare la versione con Android Pie cliccando qui quando verrà inserita in elenco l’update per l’Italia.

Oltre a questo consistente aggiornamento Android Pie per il Galaxy J7 Pro, Samsung sta inviando una serie di aggiornamenti per i suoi dispositivi in questo mese, per il Galaxy A8 e il Galaxy A30

sono in corso gli aggiornamenti di sicurezza di Maggio.