Il Galaxy Note 20 avrà un display piatto, mentre Note 20 Plus un display curvo

Rendering di case protettivi evidenziano come il prossimo Samsung Galaxy Note 20 avrà un display piatto, mentre sul Note 20 Plus verrà utilizzato un display curvo.

Alcuni rivenditori che sfruttano il portale commerciale cinese Alibaba hanno già messo in pre-vendita alcuni case protettivi che si potranno utilizzare con i prossimi Note 20 di Samsung.

Questi rivenditori per pubblicizzare il prodotto utilizzano alcune immagini render 3D che di fatto riescono a fornirci un immagine (seppur incompleta) del design del prossimi top di gamma di Samsung.

Samsung Galaxy Note 20 e 20 Plus: il primo con display piatto, il secondo con display curvo ai bordi

Le immagini render 3D non ci mostrano il prodotto, ma ci fanno capire due cose sul display che sarà montato sui questi nuovi smartphone.

Analizzando le custodie vendute per il Galaxy Note 20, si vede abbastanza chiaramente che quest’ultime hanno dei lati che si spostano completamente in avanti.

Questo significa che il display montato sul Note 20 sarà un pannello classico ovvero piatto.

Se invece analizziamo le immagini render 3d dei case protettivi che vengono venduti per il Galaxy Note 20 Plus, si notano delle differenze.

Il lato sinistro e destro di questi case sale solo parzialmente data la presenta di alcune labbra che aiutano ad ancorare meglio lo smartphone in posizione.

La forma del case protettivo con questa forma ci fa capire che il Note 20 Plus avrà un display curvo ai bordi.

Continuando ad analizzare i case protettivi, nella parte inferiore si può notare che il Note 20 e Note 20 Plus implementeranno la porta USB Type C, la griglia per l’altoparlante e lo slot per inserire la pennina capacitiva S Pen.

Nella parte superiore del case protettivo troviamo invece solo il forellino dedicato al microfono.

Ovviamente considerato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.